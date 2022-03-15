Ограничить сладкое и пить воду: как питаться при COVID‑19

Как COVID-19 влияет на ЖКТ
По словам гастроэнтеролога Клиники инновационных технологий (КИТ) в Куркино Дарьи Овчинниковой, коронавирусная инфекция — это мощный удар по всем органам и системам человека, в том числе по желудочно-кишечному тракту.
«Могут возникнуть боли, ощущение тяжести, вздутие, нарушение стула и другие расстройства. Кроме того, ЖКТ подвергается агрессивному воздействию медикаментов. Они угнетают естественную микрофлору кишечника, что в свою очередь ослабляет иммунитет, ухудшает пищеварение и нарушает важнейшие обменные процессы», — отмечает эксперт.
Правильно составленный функциональный рацион играет одну из ключевых ролей в период восстановления после COVID-19, считает Овчинникова.
«Рациональный план питания и питьевой режим помогут снять интоксикацию и уберут ненужную нагрузку на желудок», — подтверждает Светлана Божко, врач-пульмонолог, эксперт проекта «Коронавирус-контроль».
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Каким должен быть режим питания
Если у человека высокая температура, он кашляет и с трудом дышит, стоит прислушаться к потребностям организма, советует Татьяна Тарновская, диетолог, нутрициолог медицинского центра «Биорезонанс+».
«Иногда организму нужно отдохнуть от приема пиши. Поэтому, если есть не хочется, не запихивайте в себя еду. Поверьте, если вы возьмете паузу на два-три дня, вы не умрете. Разве что постройнеете немного», — отмечает эксперт.
Врач-терапевт, врач первой квалификационной категории клиники МЕДСИ в Красногорске Екатерина Сульдина подчеркнула, что не нужно заставлять себя есть.
«Организм испытывает нагрузку при переваривании пищи. Поэтому на первой стадии заболевания лучше сосредоточиться на обильном питье, есть фрукты, которые организм легко усваивает», — рассказывает терапевт.
Во время болезни эксперты советуют придерживаться дробного питания: принимать пищу нужно четыре-шесть раз в день небольшими порциями по 200-250 граммов.
«Такой режим исключит излишнюю нагрузку на ЖКТ и позволит полноценно питаться даже на фоне сниженного аппетита», — считает Дарья Овчинникова.
Елена Ткач, к. м. н., врач-гастроэнтеролог, заместитель главного врача филиала сети «Поликлиника.ру» отмечает, что при развитии болезни питание должно быть направлено на детоксикацию и увеличение сопротивляемости организма инфекциям. Стоит употреблять блюда, приготовленные на пару или в духовке, — такие методы тепловой обработки позволяют сохранить полезные свойства.
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Какие продукты можно есть во время и после COVID-19
Что касается самого рациона, специалисты считают, что он должен быть разнообразным. В меню стоит включить все группы продуктов: овощи, фрукты, крупы, рыбу, мясо, яйца, орехи. Светлана Божко напоминает, что наиболее оптимальным будет такое соотношение: 50% рациона должны составлять углеводы, 30% — белки и 20% — жиры.
«Необходимо в достаточной мере употреблять цельнозерновые продукты: гречку и рис, овсянку, перловку. В этих продуктах есть витамины группы В и много пищевых волокон, которые нужны для полноценного функционирования пищеварительного тракта», — говорит эксперт.
Если речь идет о мясе, следует выбирать виды с небольшим количеством жира — например, курицу, индейку, кролика, телятину, постную говядину.
Дарья Овчинникова рекомендует во время болезни и на этапе восстановления опираться на средиземноморский тип питания. Такая диета предполагает большое разнообразие овощей, фруктов, ягод и зелени, которые желательно употреблять в сыром виде. Эти продукты богаты клетчаткой и витаминами, что способствует восстановлению количества макро- и микронутриентов.
«Для пополнения запаса жиров, йода, витамина D включайте в рацион рыбу и морепродукты. Не забывайте про растительные белки, которые содержатся в орехах и бобовых. Эти продукты богаты минералами и витаминами, они могут помочь при профилактике анемии, укрепляют иммунитет и способствуют восстановлению мембраны клеток, что так необходимо организму после воспалительных процессов», — говорит Овчинникова.
Елена Ткач заостряет внимание на том, что два-три раза в неделю необходимо есть рыбу. «Она является источником жирных кислот омега-3 и обладает противовоспалительным эффектом», — отмечает эксперт.
При приготовлении салатов Татьяна Тарновская советует использовать оливковое или льняное масло. «От подсолнечного масла лучше воздержаться — оно усилит воспаление за счет огромного количества омега-6 кислот», — добавляет она.
От ковида страдают без преувеличения все органы и системы, напоминает Тарновская.
«Поэтому задача организма, пережившего острую фазу болезни, — «построить» новые органы, точнее восстановить слизистые оболочки и межклеточный матрикс. Это делают белки и жиры. Идеальными продуктами, содержащими и белки, и жиры, являются жирная рыба и орехи. Не обязательно есть дорогую семгу. Селедка, скумбрия и мойва тоже полезны», — говорит эксперт.
Екатерина Сульдина подчеркивает: организм должен получать достаточное количество полноценного белка, поэтому необходимо включить в рацион мясо.
«Во-первых, иммунитет человека имеет белковую природу. Антитела — не что иное, как разновидность белков, составляющих ядро иммунной системы. И в случае недостаточного поступления белка с пищей страдают в первую очередь защитные силы организма. Во-вторых, мясо важно для повышения гемоглобина. Я часто вижу его снижение у своих пациентов после коронавирусной инфекции», — добавляет Сульдина.
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Сколько нужно пить воды в период болезни и восстановления
Пополнять запасы воды в организме необходимо регулярно — как во время болезни, так и в здоровом состоянии, напоминает Дарья Овчинникова.
«Вода участвует в терморегуляции, активизирует кровообращение, нормализует обмен веществ, способствует хорошему усвоению пищи. Кроме того, вода участвует в транспорте кислорода и питательных веществ. Во время болезни обильное питье уменьшает симптомы интоксикации, активизирует работу почек, поддерживает водно-солевой баланс и ускоряет выздоровление. Возьмите за правило выпивать с утра стакан теплой воды. Жидкость предохраняет слизистые от пересыхания, позволяя тем самым эффективнее бороться с вирусом, способствует разжижению и выведению мокроты», — рекомендует эксперт.
Елена Ткач тоже советует особое внимание уделить питьевому режиму.
«Если отсутствуют иные предписания лечащего врача, то в течение дня рекомендуется принимать 30-40 миллилитров воды на килограмм массы тела, учитывая всю жидкость в рационе. Это может быть питьевая вода, соки, морсы, компоты и чаи. При этом стоит исключить газированные, слишком горячие или холодные напитки», — говорит Ткач.
Екатерина Сульдина добавила, что вода не только растворяет, но и выводит вредные вещества.
«Чтобы сделать жидкость еще полезнее, можно обогатить ее лимонным соком. При этом важно не злоупотреблять чаем и кофе — эти напитки обезвоживают организм. Лучше пить травяные сборы, чаи со смородиной и калиной, листьями малины, лимоном», — добавляет эксперт.
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Какие продукты могут быть вредны больному COVID-19
Дарья Овчинникова советует избегать продуктов, провоцирующих вздутие, — например, квашеную капусту, цельное молоко. Желательно полностью отказаться от продуктов, не обладающих особой пищевой ценностью, — кондитерских изделий, шоколада, ветчины, колбас, сосисок, полуфабрикатов и фаст-фуда. Рекомендуется также ограничить употребление сахара.
«Все перечисленные продукты негативно влияют на кишечную микрофлору и могут привести к расстройствам пищеварения, а также сбоям в работе иммунной и эндокринной систем», — говорит эксперт.
«Настоятельно рекомендую отказаться от алкоголя, копченостей, фаст-фуда, жирного мяса, грибов и быстрых углеводов. Алкоголь приводит к обезвоживанию организма, что замедляет процесс восстановления. Обезвоживанию способствует также употребление различных маринадов, консервов и чипсов», — отмечает Светлана Божко.
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Почему не стоит полагаться на народные методы лечения
Дарья Овчинникова напоминает, что правильное питание — не панацея. Сбалансированный рацион — необходимое условие для успешной борьбы с болезнью. Однако не стоит ждать чуда от народных средств — не нужно заменять ими проверенные лекарства.
«Куриный бульон, лимон, имбирь, мед с молоком обладают богатым составом, но их основная задача — не уничтожение возбудителя болезни, а восполнение запасов необходимых для организма питательных элементов. Ни один продукт не обладает исцеляющим действием и не способен заменить современные терапевтические методики», — сказал эксперт.
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