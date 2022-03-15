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  2. Ограничить сладкое и пить воду: как питаться при COVID‑19
Шпаргалки

Ограничить сладкое и пить воду: как питаться при COVID‑19

Как организовать рацион и режим питания во время болезни и в период восстановления, РИАМО рассказали эксперты.
© РИАМО,   Александр Манзюк
1

Как COVID-19 влияет на ЖКТ

© РИА Новости,   Илья Наймушин

По словам гастроэнтеролога Клиники инновационных технологий (КИТ) в Куркино Дарьи Овчинниковой, коронавирусная инфекция — это мощный удар по всем органам и системам человека, в том числе по желудочно-кишечному тракту.

«Могут возникнуть боли, ощущение тяжести, вздутие, нарушение стула и другие расстройства. Кроме того, ЖКТ подвергается агрессивному воздействию медикаментов. Они угнетают естественную микрофлору кишечника, что в свою очередь ослабляет иммунитет, ухудшает пищеварение и нарушает важнейшие обменные процессы», — отмечает эксперт.  

Правильно составленный функциональный рацион играет одну из ключевых ролей в период восстановления после COVID-19, считает Овчинникова.

«Рациональный план питания и питьевой режим помогут снять интоксикацию и уберут ненужную нагрузку на желудок», — подтверждает Светлана Божко, врач-пульмонолог, эксперт проекта «Коронавирус-контроль».

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Каким должен быть режим питания

© flickr.com,Heinrich-Böll-Stiftung

Если у человека высокая температура, он кашляет и с трудом дышит, стоит прислушаться к потребностям организма, советует Татьяна Тарновская, диетолог, нутрициолог медицинского центра «Биорезонанс+».

«Иногда организму нужно отдохнуть от приема пиши. Поэтому, если есть не хочется, не запихивайте в себя еду. Поверьте, если вы возьмете паузу на два-три дня, вы не умрете. Разве что постройнеете немного», — отмечает эксперт.

Врач-терапевт, врач первой квалификационной категории клиники МЕДСИ в Красногорске Екатерина Сульдина подчеркнула, что не нужно заставлять себя есть.

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«Организм испытывает нагрузку при переваривании пищи. Поэтому на первой стадии заболевания лучше сосредоточиться на обильном питье, есть фрукты, которые организм легко усваивает», — рассказывает терапевт.

Во время болезни эксперты советуют придерживаться дробного питания: принимать пищу нужно четыре-шесть раз в день небольшими порциями по 200-250 граммов.

«Такой режим исключит излишнюю нагрузку на ЖКТ и позволит полноценно питаться даже на фоне сниженного аппетита», — считает Дарья Овчинникова.

Елена Ткач, к. м. н., врач-гастроэнтеролог, заместитель главного врача филиала сети «Поликлиника.ру» отмечает, что при развитии болезни питание должно быть направлено на детоксикацию и увеличение сопротивляемости организма инфекциям. Стоит употреблять блюда, приготовленные на пару или в духовке, — такие методы тепловой обработки позволяют сохранить полезные свойства.

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Какие продукты можно есть во время и после COVID-19

  pixabay.com

Что касается самого рациона, специалисты считают, что он должен быть разнообразным. В меню стоит включить все группы продуктов: овощи, фрукты, крупы, рыбу, мясо, яйца, орехи. Светлана Божко напоминает, что наиболее оптимальным будет такое соотношение: 50% рациона должны составлять углеводы, 30% — белки и 20% — жиры.

«Необходимо в достаточной мере употреблять цельнозерновые продукты: гречку и рис, овсянку, перловку. В этих продуктах есть витамины группы В и много пищевых волокон, которые нужны для полноценного функционирования пищеварительного тракта», — говорит эксперт.

Если речь идет о мясе, следует выбирать виды с небольшим количеством жира — например, курицу, индейку, кролика, телятину, постную говядину.

Дарья Овчинникова рекомендует во время болезни и на этапе восстановления опираться на средиземноморский тип питания. Такая диета предполагает большое разнообразие овощей, фруктов, ягод и зелени, которые желательно употреблять в сыром виде. Эти продукты богаты клетчаткой и витаминами, что способствует восстановлению количества макро- и микронутриентов.

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«Для пополнения запаса жиров, йода, витамина D включайте в рацион рыбу и морепродукты. Не забывайте про растительные белки, которые содержатся в орехах и бобовых. Эти продукты богаты минералами и витаминами, они могут помочь при профилактике анемии, укрепляют иммунитет и способствуют восстановлению мембраны клеток, что так необходимо организму после воспалительных процессов», — говорит Овчинникова.

Елена Ткач заостряет внимание на том, что два-три раза в неделю необходимо есть рыбу. «Она является источником жирных кислот омега-3 и обладает противовоспалительным эффектом», — отмечает эксперт.

При приготовлении салатов Татьяна Тарновская советует использовать оливковое или льняное масло. «От подсолнечного масла лучше воздержаться — оно усилит воспаление за счет огромного количества омега-6 кислот», — добавляет она.

От ковида страдают без преувеличения все органы и системы, напоминает Тарновская.

«Поэтому задача организма, пережившего острую фазу болезни, — «построить» новые органы, точнее восстановить слизистые оболочки и межклеточный матрикс. Это делают белки и жиры. Идеальными продуктами, содержащими и белки, и жиры, являются жирная рыба и орехи. Не обязательно есть дорогую семгу. Селедка, скумбрия и мойва тоже полезны», — говорит эксперт.

Екатерина Сульдина подчеркивает: организм должен получать достаточное количество полноценного белка, поэтому необходимо включить в рацион мясо.

«Во-первых, иммунитет человека имеет белковую природу. Антитела — не что иное, как разновидность белков, составляющих ядро иммунной системы. И в случае недостаточного поступления белка с пищей страдают в первую очередь защитные силы организма. Во-вторых, мясо важно для повышения гемоглобина. Я часто вижу его снижение у своих пациентов после коронавирусной инфекции», — добавляет Сульдина.

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Сколько нужно пить воды в период болезни и восстановления

© pixabay,   congerdesign

Пополнять запасы воды в организме необходимо регулярно — как во время болезни, так и в здоровом состоянии, напоминает Дарья Овчинникова.

«Вода участвует в терморегуляции, активизирует кровообращение, нормализует обмен веществ, способствует хорошему усвоению пищи. Кроме того, вода участвует в транспорте кислорода и питательных веществ. Во время болезни обильное питье уменьшает симптомы интоксикации, активизирует работу почек, поддерживает водно-солевой баланс и ускоряет выздоровление. Возьмите за правило выпивать с утра стакан теплой воды. Жидкость предохраняет слизистые от пересыхания, позволяя тем самым эффективнее бороться с вирусом, способствует разжижению и выведению мокроты», — рекомендует эксперт.

Елена Ткач тоже советует особое внимание уделить питьевому режиму.

«Если отсутствуют иные предписания лечащего врача, то в течение дня рекомендуется принимать 30-40 миллилитров воды на килограмм массы тела, учитывая всю жидкость в рационе. Это может быть питьевая вода, соки, морсы, компоты и чаи. При этом стоит исключить газированные, слишком горячие или холодные напитки», — говорит Ткач.

Екатерина Сульдина добавила, что вода не только растворяет, но и выводит вредные вещества.

«Чтобы сделать жидкость еще полезнее, можно обогатить ее лимонным соком. При этом важно не злоупотреблять чаем и кофе — эти напитки обезвоживают организм. Лучше пить травяные сборы, чаи со смородиной и калиной, листьями малины, лимоном», — добавляет эксперт.

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Какие продукты могут быть вредны больному COVID-19

  pixabay.com

Дарья Овчинникова советует избегать продуктов, провоцирующих вздутие, — например, квашеную капусту, цельное молоко. Желательно полностью отказаться от продуктов, не обладающих особой пищевой ценностью, — кондитерских изделий, шоколада, ветчины, колбас, сосисок, полуфабрикатов и фаст-фуда. Рекомендуется также ограничить употребление сахара.

«Все перечисленные продукты негативно влияют на кишечную микрофлору и могут привести к расстройствам пищеварения, а также сбоям в работе иммунной и эндокринной систем», — говорит эксперт.

«Настоятельно рекомендую отказаться от алкоголя, копченостей, фаст-фуда, жирного мяса, грибов и быстрых углеводов. Алкоголь приводит к обезвоживанию организма, что замедляет процесс восстановления. Обезвоживанию способствует также употребление различных маринадов, консервов и чипсов», — отмечает Светлана Божко.

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Почему не стоит полагаться на народные методы лечения

  freepik.com

Дарья Овчинникова напоминает, что правильное питание — не панацея. Сбалансированный рацион — необходимое условие для успешной борьбы с болезнью. Однако не стоит ждать чуда от народных средств — не нужно заменять ими проверенные лекарства.

«Куриный бульон, лимон, имбирь, мед с молоком обладают богатым составом, но их основная задача — не уничтожение возбудителя болезни, а восполнение запасов необходимых для организма питательных элементов. Ни один продукт не обладает исцеляющим действием и не способен заменить современные терапевтические методики», — сказал эксперт.

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