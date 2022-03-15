Ограничить сладкое и пить воду: как питаться при COVID‑19

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Что касается самого рациона, специалисты считают, что он должен быть разнообразным. В меню стоит включить все группы продуктов: овощи, фрукты, крупы, рыбу, мясо, яйца, орехи. Светлана Божко напоминает, что наиболее оптимальным будет такое соотношение: 50% рациона должны составлять углеводы, 30% — белки и 20% — жиры.

«Необходимо в достаточной мере употреблять цельнозерновые продукты: гречку и рис, овсянку, перловку. В этих продуктах есть витамины группы В и много пищевых волокон, которые нужны для полноценного функционирования пищеварительного тракта», — говорит эксперт.

Если речь идет о мясе, следует выбирать виды с небольшим количеством жира — например, курицу, индейку, кролика, телятину, постную говядину.

Дарья Овчинникова рекомендует во время болезни и на этапе восстановления опираться на средиземноморский тип питания. Такая диета предполагает большое разнообразие овощей, фруктов, ягод и зелени, которые желательно употреблять в сыром виде. Эти продукты богаты клетчаткой и витаминами, что способствует восстановлению количества макро- и микронутриентов.

«Для пополнения запаса жиров, йода, витамина D включайте в рацион рыбу и морепродукты. Не забывайте про растительные белки, которые содержатся в орехах и бобовых. Эти продукты богаты минералами и витаминами, они могут помочь при профилактике анемии, укрепляют иммунитет и способствуют восстановлению мембраны клеток, что так необходимо организму после воспалительных процессов», — говорит Овчинникова.

Елена Ткач заостряет внимание на том, что два-три раза в неделю необходимо есть рыбу. «Она является источником жирных кислот омега-3 и обладает противовоспалительным эффектом», — отмечает эксперт.

При приготовлении салатов Татьяна Тарновская советует использовать оливковое или льняное масло. «От подсолнечного масла лучше воздержаться — оно усилит воспаление за счет огромного количества омега-6 кислот», — добавляет она.

От ковида страдают без преувеличения все органы и системы, напоминает Тарновская.

«Поэтому задача организма, пережившего острую фазу болезни, — «построить» новые органы, точнее восстановить слизистые оболочки и межклеточный матрикс. Это делают белки и жиры. Идеальными продуктами, содержащими и белки, и жиры, являются жирная рыба и орехи. Не обязательно есть дорогую семгу. Селедка, скумбрия и мойва тоже полезны», — говорит эксперт.

Екатерина Сульдина подчеркивает: организм должен получать достаточное количество полноценного белка, поэтому необходимо включить в рацион мясо.

«Во-первых, иммунитет человека имеет белковую природу. Антитела — не что иное, как разновидность белков, составляющих ядро иммунной системы. И в случае недостаточного поступления белка с пищей страдают в первую очередь защитные силы организма. Во-вторых, мясо важно для повышения гемоглобина. Я часто вижу его снижение у своих пациентов после коронавирусной инфекции», — добавляет Сульдина.

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