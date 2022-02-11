Как переубедить противника вакцинации: советы врачей и психологов

Причины страха перед прививками
Страх перед прививками или отрицание их пользы связаны не только с неосведомленностью о медицинских аспектах вопроса, но и с рядом психологических причин. Как говорит Галина Поддо, кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт клиники «ГУТА КЛИНИК», наукой доказано, что человек легче верит в чудеса, чем в доказанные факты. Просто так устроен мозг, а в России по традиции достаточное количество людей обладают магическим мышлением, то есть верой в сверхъестественное или необъяснимое. К тому же, добавляет Любовь Дупленко, директор по маркетингу и развитию бизнеса ООО «Аристо Фарма», врач клинической лабораторной диагностики, большинство достоверных источников написаны сложным научным языком, а люди охотнее поглощают простую, легкодоступную информацию. Отсюда и вера в опасность вышек 5G, страх перед наночипами и вакцинацией.
Важно отметить и роль когнитивных искажений. Так, очень распространена когнитивная ошибка «после – значит вследствие». Например, человек привился, после чего у него обострилось или проявилось хроническое заболевание, или он умер, и окружающие начинают думать, что причиной стала вакцинация. Однако дело вовсе не в ней: у человека давно была скрытая болезнь, или он был в возрасте.
Другое заблуждение – перенос частного на общее, когда опыт одного человека экстраполируется на всех остальных. Если у одного были побочные эффекты после укола, то, делают вывод многие, эти же осложнения непременно грозят всем.
Еще одна причина появления антипрививочной риторики состоит в том, что многих людей воспитывали родители, которые стремились подавлять личность и интересы ребенка в традиции, распространенной на постсоветском пространстве. Примерно в возрасте трех лет происходит первая сепарация от взрослых, когда ребенок на все говорит нет. Затем, как рассказывает психолог Олег Катостровский, аналогичные процессы повторяются в подростковом возрасте. Если родители не перегибают с психологическим давлением, эти этапы развития проходят нормально, и выросший ребенок сам спокойно принимает решения, исходя из доводов разума. В противном случае во взрослой жизни происходит перенос образа родителей на государство, медиков и другие авторитетные фигуры, против которых внутренний ребенок постоянно бунтует, повторяя нет на все. Такой тип личности, рассказывает психолог Роман Едавкин, в некоторых классификациях называется нигилистическим.
Совокупность этих факторов делает задачу переубеждения антипрививочников сложной, но все же шанс донести свою точку зрения есть.
Как понять, можно ли приступить к разговору
Галина Поддо утверждает: если человек фанатично отстаивает свою правоту, шанса на то, что он вас услышит, нет. Повышенная эмоциональность, плохое настроение, раздражительность – сигналы, что беседы не выйдет. Хорошо сработает и прямой вопрос: «Хотите ли вы это обсудить?»
Дальше нужно исходить из ответа. Если он положительный, или в интонации собеседника чувствуется хоть малая доля неуверенности, можно попытаться его переубедить. При этом обстановка должна быть спокойной, а собеседник не должен быть уставшим.
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Как лучше убеждать
Прежде всего, необходимо проявлять уважение к вашему оппоненту, даже если вы с ним не согласны, и ни в коем случае не высмеивать его точку зрения. Эффективно работает техника «да, но...». Сначала следует присоединиться к собеседнику в тех аспектах, где ваши мнения совпадают, а затем мягко и дозированно высказать свои убеждения, советует Поддо. Интонация должна быть спокойной и уверенной, но без излишнего давления (говорите так, как будто речь идет о чем-то само собой разумеющемся), а формулировки – не слишком длинными и понятными.
Чтобы не ассоциироваться у человека с родительской фигурой, важно убедиться, что ваш тон не является ни слишком давящим, ни излишне мягким, упрашивающим, напоминает Роман Едавкин. Займите спокойную и отстраненную позицию, при этом будьте на равных – оппонент должен помнить, что у него остается свобода выбора.
Вступайте в диалог, задавайте следующие вопросы: «конечно, я вас не уговариваю, но интересно, в чем причина вашего отказа от вакцинации», «интересует ли вас живой опыт человека, который своими глазам видит, что происходит, и реальная статистика смертности среди привитых и непривитых в нашем городе».
Безусловно, и статистика, и ссылки на научные исследования будут уместны. Но в ряде случаев, считает Поддо, не менее успешно сработают как раз примеры из жизни. Допустим, о том, как прививка защитила от того же коронавируса кого-то из вашего личного окружения.
Едва ли за один разговор удастся переубедить человека так, что он в тот же момент запишется на вакцинацию. Скорее всего, аргументы придется повторять не один раз.
«Можно как бы невзначай в разговоре приводить различные аргументы, не настаивая на том, что они адресованы лично вашему визави», – делится советом Катостровский.
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Как избежать конфликта
В некоторых случаях спор может привести к конфликту, поэтому важно контролировать себя и вовремя поставить точку. Для начала постарайтесь принять тот факт, что каждый человек имеет право на свою точку зрения. В процессе спора избегайте оценки позиции оппонента и использования «я-высказываний». Например, вместо «вы неправы», куда лучше сказать: «мне кажется, что в этом месте вы несколько заблуждаетесь», поясняет Галина Поддо. Ни в коем случае не переходите на личности, то есть не критикуйте самого собеседника.
Наконец, никогда не поздно прекратить спор фразой: «Ну что же, у нас разные точки зрения, но ведь это не повод для конфликта».
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Принцип работы вакцины
Объясните собеседнику принцип работы вакцины, чтобы ему стало понятнее, о чем именно идет речь. «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) – векторная двухкомпонентная вакцина, разработанная на платформе вектора аденовируса человека. В ее основе лежат сразу два неопасных для человека аденовируса, в которые встроили небольшой участок генома вируса Sars-Cov-2. В результате иммунная система учится распознавать S-белок коронавируса, с помощью которого он проникает в клетку, вырабатывая защитные антитела. При этом коронавирусу, а точнее тому, что от него осталось, в ее составе «запретили» размножаться. Таким образом организм готов к контакту с коронавирусом и либо не заболевает, либо переносит недуг в легкой форме, утверждает Арон Османович, врач-терапевт, эксперт медицинского факультета университета «Синергия». Поэтому заболеть ковидом от самой вакцины или стать источником инфекции невозможно.
Многих людей беспокоит, что вакцины слишком мало исследовались, но это верно лишь отчасти. Сами по себе векторные вакцины вовсе не новы – они используются в медицине уже более 50 лет. На их основе были созданы вакцины против гриппа, вируса Эбола и других болезней.
Осложнения и постковидный синдром
Прививаться необходимо, поскольку коронавирусная инфекция – это вовсе не легкая простуда, о которой можно будет забыть вскоре после выздоровления.
Напомните собеседнику, что ковид приводит к многочисленным осложнениям: образованию тромбов, воспалению сосудов, разрушительным изменениям в легких и других внутренних органах, смертельным обострениям хронических заболеваний. Последствия перенесенной инфекции могут проявиться даже в течение полугода после острой стадии, говорит кандидат медицинских наук, врач-терапевт клиники «ГУТА КЛИНИК» Елена Горбачева.
Даже если человек формально выздоровел, он может пострадать от постковидного синдрома. Кандидат медицинских наук, врач-терапевт, кардиолог «ГУТА КЛИНИК» Ольга Дмитриевна Карданова рассказала, что при этом могут наблюдаться следующие симптомы: повышенная утомляемость, головные боли, головокружение, потеря вкуса и запаха, депрессия, кашель, боли в груди, мышцах и суставах. По данным статистики, приведенной Кардановой, спустя шесть месяцев после перенесенного ковида у пациентов сохранялись тревожность (22,82% больных), проблемы с дыханием (18,7%), усталость (12,82%), боли в груди и горле (12,6%), головная боль (8,67%) и когнитивные нарушения (7,88%). Не стоит забывать и о повреждениях мозга, обусловленных декомпенсацией хронической патологии или остро возникающими нарушениями мозгового кровообращения (чаще встречается у пожилых пациентов).
Наконец, для невакцинированного человека вероятность смертельного исхода или тяжелых последствий для здоровья в случае инфицирования выше в десятки раз. Эволюционирующий вирус уже добрался и до молодых в плане тяжелого течения заболевания, и этот тренд, весьма вероятно, будет продолжен, заключает Елена Горбачева.
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