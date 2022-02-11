Как переубедить противника вакцинации: советы врачей и психологов

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Страх перед прививками или отрицание их пользы связаны не только с неосведомленностью о медицинских аспектах вопроса, но и с рядом психологических причин. Как говорит Галина Поддо, кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт клиники «ГУТА КЛИНИК», наукой доказано, что человек легче верит в чудеса, чем в доказанные факты. Просто так устроен мозг, а в России по традиции достаточное количество людей обладают магическим мышлением, то есть верой в сверхъестественное или необъяснимое. К тому же, добавляет Любовь Дупленко, директор по маркетингу и развитию бизнеса ООО «Аристо Фарма», врач клинической лабораторной диагностики, большинство достоверных источников написаны сложным научным языком, а люди охотнее поглощают простую, легкодоступную информацию. Отсюда и вера в опасность вышек 5G, страх перед наночипами и вакцинацией.

Важно отметить и роль когнитивных искажений. Так, очень распространена когнитивная ошибка «после – значит вследствие». Например, человек привился, после чего у него обострилось или проявилось хроническое заболевание, или он умер, и окружающие начинают думать, что причиной стала вакцинация. Однако дело вовсе не в ней: у человека давно была скрытая болезнь, или он был в возрасте.

Другое заблуждение – перенос частного на общее, когда опыт одного человека экстраполируется на всех остальных. Если у одного были побочные эффекты после укола, то, делают вывод многие, эти же осложнения непременно грозят всем.

Еще одна причина появления антипрививочной риторики состоит в том, что многих людей воспитывали родители, которые стремились подавлять личность и интересы ребенка в традиции, распространенной на постсоветском пространстве. Примерно в возрасте трех лет происходит первая сепарация от взрослых, когда ребенок на все говорит нет. Затем, как рассказывает психолог Олег Катостровский, аналогичные процессы повторяются в подростковом возрасте. Если родители не перегибают с психологическим давлением, эти этапы развития проходят нормально, и выросший ребенок сам спокойно принимает решения, исходя из доводов разума. В противном случае во взрослой жизни происходит перенос образа родителей на государство, медиков и другие авторитетные фигуры, против которых внутренний ребенок постоянно бунтует, повторяя нет на все. Такой тип личности, рассказывает психолог Роман Едавкин, в некоторых классификациях называется нигилистическим.

Совокупность этих факторов делает задачу переубеждения антипрививочников сложной, но все же шанс донести свою точку зрения есть.

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