Реабилитация после Covid‑19: как происходит и кому положена

Последствия Covid-19
Коронавирусная инфекция способна причинить организму массу проблем даже после выздоровления — например, переболевший может столкнуться с постковидным синдромом. По данным Минздрава России, у 20-30% граждан, перенесших заболевание, в рамках постковидного синдрома возникают осложнения в виде тромбозов, у 31,7% появляется отдышка, у 13,5% — кашель, а на боль в груди и тахикардию жалуются 12,7% переболевших.
Павел Воробьев, председатель Московского терапевтического научного общества, в беседе с РИАМО рассказал, что те, кто легко перенес коронавирус, чаще сталкиваются с постковидным синдромом.
«В основном это более молодая часть населения, большинство из которых — женщины. Женщины заболевают постковидным синдромом в два раза чаще, чем мужчины. Один из десяти заболевших постковидным синдромом — пациент пожилого возраста», — отметил эксперт.
Тахикардия, одышка и тромбозы говорят о нарушении деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, однако это не весь список последствий перенесенного заболевания. Как рассказал РИАМО Дмитрий Иванов, врач-невролог и руководитель центра реабилитации «Медскан», Covid-19 отличается тем, что поражает практически все органы человека. Переболевшие могут столкнуться с такими последствиями болезни, как:
- фиброз легких;
- аритмия;
- повышенная утомляемость;
- мышечная слабость;
- нарушение работы ЖКТ;
- тревога;
- депрессия.
Помимо этого, пациенты могут терять вес, их сон может нарушаться. Также переболевшие могут столкнуться с когнитивными нарушениями, например, с ухудшением памяти, снижением остроты внимания.
Кому нужна реабилитация
Дмитрий Иванов уверен, что реабилитацию должны пройти все переболевшие, особенно те, кто перенес Covid-19 в средней или тяжелой форме, то есть находился в стационаре или был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Виды реабилитации
По словам Иванова, существует два вида реабилитации — стационарная и амбулаторная.
В стационаре проходят реабилитацию те, кто болел в тяжелой форме, зависим от кислорода (речь не про ИВЛ, а про вспомогательную подачу кислорода) или нуждается в круглосуточном наблюдении врачей.
Выписанные из стационара граждане могут пройти реабилитацию амбулаторно. Для этого нужно приезжать в клинику на непродолжительное время и проходить лечебные процедуры.
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Как проходит реабилитация
Реабилитация может иметь противопоказания, поэтому врач самостоятельно подбирает программу для каждого пациента.
Как сообщил Дмитрий Иванов, реабилитация после Covid-19 подразумевает ряд комплексных мероприятий, которые включают в себя:
- лечебную физкультуру с упором на дыхательную гимнастику для восстановления жизненной емкости легких и предотвращения различных заболеваний;
- массаж грудной клетки, который улучшает лимфоток, уменьшает мышечно-тонический синдром;
- физиотерапию с применением различных медицинских аппаратов.
Чтобы провести реабилитацию правильно, нужно привлечь междисциплинарную команду, которая может обеспечить правильное восстановление организма.
«После прохождения реабилитации необходимо наблюдаться у врача, сдавать анализы, проходить инструментальные методы диагностики, то есть проверять функцию внешнего дыхания, делать компьютерную томографию легких, чтобы можно было отслеживать динамику восстановления организма», — пояснил Иванов.
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Где пройти лечение
На данный момент системы реабилитации граждан после Covid-19 на федеральном уровне нет. В ходе «Прямой линии» 30 июня президент России Владимир Путин сообщил, что деньги на создание такой системы уже выделены. По данным СМИ, в Госдуме заявили, что система реабилитации граждан заработает уже в этом году.
Эксперты отметили, что реабилитацию после Covid-19 можно пройти бесплатно по полису ОМС в некоторых медучреждениях. Однако по словам Дмитрия Иванова, сейчас в центре «Медскан» наблюдается дефицит реабилитационных отделений стационарного и амбулаторного типа из-за наплыва пациентов.
Пройти реабилитацию после Covid-19 предлагают и в частных клиниках. Однако специалисты предупреждают, что граждане могут столкнуться с некачественной медицинской помощью. Как заявил Павел Воробьев, из-за большого количества заболевших некоторые центры спекулируют на реабилитации и продают витамины и минералы, чья эффективность в борьбе с последствиями ковида не доказана.
Подтверждает слова Воробьева и Дмитрий Иванов, подчеркивая, что необходимо обращать внимание на наличие медицинской лицензии у коммерческих центров, чтобы избежать аферистов, которые пообещают за деньги избавить от последствий болезни.
Стоит отметить, в России с 1 июля стартовала углубленная диспансеризация, которая направлена на выявление осложнений после Covid-19 и предупреждение их прогрессирования. Пройти углубленную диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления — для этого нужны только паспорт и полис.
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