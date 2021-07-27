Реабилитация после Covid‑19: как происходит и кому положена

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Коронавирусная инфекция способна причинить организму массу проблем даже после выздоровления — например, переболевший может столкнуться с постковидным синдромом. По данным Минздрава России, у 20-30% граждан, перенесших заболевание, в рамках постковидного синдрома возникают осложнения в виде тромбозов, у 31,7% появляется отдышка, у 13,5% — кашель, а на боль в груди и тахикардию жалуются 12,7% переболевших.

Павел Воробьев, председатель Московского терапевтического научного общества, в беседе с РИАМО рассказал, что те, кто легко перенес коронавирус, чаще сталкиваются с постковидным синдромом.

«В основном это более молодая часть населения, большинство из которых — женщины. Женщины заболевают постковидным синдромом в два раза чаще, чем мужчины. Один из десяти заболевших постковидным синдромом — пациент пожилого возраста», — отметил эксперт.

Тахикардия, одышка и тромбозы говорят о нарушении деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, однако это не весь список последствий перенесенного заболевания. Как рассказал РИАМО Дмитрий Иванов, врач-невролог и руководитель центра реабилитации «Медскан», Covid-19 отличается тем, что поражает практически все органы человека. Переболевшие могут столкнуться с такими последствиями болезни, как:

- фиброз легких;

- аритмия;

- повышенная утомляемость;

- мышечная слабость;

- нарушение работы ЖКТ;

- тревога;

- депрессия.

Помимо этого, пациенты могут терять вес, их сон может нарушаться. Также переболевшие могут столкнуться с когнитивными нарушениями, например, с ухудшением памяти, снижением остроты внимания.

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