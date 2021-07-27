Реабилитация после Covid‑19: как происходит и кому положена

Выберите населенный пункт в Московском регионе, чтобы персонифицировать настройки сайта (погода, новости)

МоскваПодмосковье

Б

Балашиха (г.о)Бронницы (г.о)Богородский городской округ

В

Восход (г.о) (ЗАТО)Воскресенск (г.о)Власиха (г.о) (ЗАТО)Волоколамский городской округ

Д

Дзержинский (г.о)Домодедово (г.о)Дмитровский городской округДубна (г.о)Долгопрудный (г.о)

Е

Егорьевск (г.о)

Ж

Жуковский (г.о)

З

Звездный городок (г.о) (ЗАТО)Зарайск (г.о)

И

Истра (г.о)Ивантеевка (г.о.)

К

Краснознаменск (г.о) (ЗАТО)Коломна (г.о)Краснознаменск (г.о.)Клин (г.о)Красноармейск (г.о.)Котельники (г.о)Кашира (г.о)Красногорск (г.о)

Л

Лобня (г.о)Ленинский городской округЛюберцы (г.о)Лотошино (г.о)Луховицы (г.о)Лосино-Петровский (г.о)Лыткарино (г.о)

М

Молодежный (г.о) (ЗАТО)Можайский городской округМытищи (г.о)Москва

Н

Наро-Фоминский городской округ

О

Орехово-Зуевский городской округОдинцовский городской округ

П

ПодмосковьеПавловский Посад (г.о)Подольск (г.о)Пущино (г.о)Пушкинский городской округПротвино (г.о)

Р

Рошаль (г.о.)Реутов (г.о)Рузский городской округРаменский городской округ

С

Ступино (г.о)Серпухов (г.о)Солнечногорск (г.о)Серебряные Пруды (г.о)Сергиево-Посадский городской округ

Т

Талдомский городской округ

Ф

Фрязино (г.о)

Х

Химки (г.о)

Ч

Черноголовка (г.о)Чехов (г.о)

Ш

Шаховская (г.о)Шатура (г.о)

Щ

Щёлково (г.о)

Э

Электросталь (г.о)Электрогорск (г.о)

г

город Королёв
+26˚C
      
ВходРегистрация
Следи за жизнью
Москвы и Подмосковья
ВходРегистрация
НовостиАкцентыИсторииЛюдиШпаргалкиСпецпроектыИнтерактивФотоВидеоИнфографикаОпросыПресс-центр РиамоПодкастыСторизСообщить новость
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ РеутовеВ ЩелковеВ КлинуВ КоломнеВ СолнечногорскеВ Серпухове
ПодкастыСторизИнтерактивФотоВидеоИнфографикаОпросыПресс-центр Риамо
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ РеутовеВ ЩелковеВ КлинуВ КоломнеВ СолнечногорскеВ Серпухове

Поиск

  1. Шпаргалки
  2. Реабилитация после Covid‑19: как происходит и кому положена
Шпаргалки

Реабилитация после Covid‑19: как происходит и кому положена

С какими последствиями ковида чаще всего сталкиваются переболевшие и как реабилитация может помочь с ними справиться, РИАМО рассказали эксперты.
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы,   Максим Мишин
1

Последствия Covid-19

© сайт мэра Москвы,   Денис Гришкин

Коронавирусная инфекция способна причинить организму массу проблем даже после выздоровления — например, переболевший может столкнуться с постковидным синдромом. По данным Минздрава России, у 20-30% граждан, перенесших заболевание, в рамках постковидного синдрома возникают осложнения в виде тромбозов, у 31,7% появляется отдышка, у 13,5% — кашель, а на боль в груди и тахикардию жалуются 12,7% переболевших.

Павел Воробьев, председатель Московского терапевтического научного общества, в беседе с РИАМО рассказал, что те, кто легко перенес коронавирус, чаще сталкиваются с постковидным синдромом.

«В основном это более молодая часть населения, большинство из которых — женщины. Женщины заболевают постковидным синдромом в два раза чаще, чем мужчины. Один из десяти заболевших постковидным синдромом — пациент пожилого возраста», — отметил эксперт.

Читайте также:
Российские вакцины от коронавируса: в чем отличия

Тахикардия, одышка и тромбозы говорят о нарушении деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, однако это не весь список последствий перенесенного заболевания. Как рассказал РИАМО Дмитрий Иванов, врач-невролог и руководитель центра реабилитации «Медскан», Covid-19 отличается тем, что поражает практически все органы человека. Переболевшие могут столкнуться с такими последствиями болезни, как:

- фиброз легких;

- аритмия;

- повышенная утомляемость;

- мышечная  слабость;

- нарушение  работы ЖКТ;

- тревога;

- депрессия.

Помимо этого, пациенты могут терять вес, их сон может нарушаться. Также переболевшие могут столкнуться с когнитивными нарушениями, например, с ухудшением памяти, снижением остроты внимания.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

2

Кому нужна реабилитация

Дмитрий Иванов уверен, что реабилитацию должны пройти все переболевшие, особенно те, кто перенес Covid-19 в средней или тяжелой форме, то есть находился в стационаре или был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

3

Виды реабилитации

© сайт мэра Москвы,   Е. Самарин

По словам Иванова, существует два вида реабилитации — стационарная и амбулаторная.

В стационаре проходят реабилитацию те, кто болел в тяжелой форме, зависим от кислорода (речь не про ИВЛ, а про вспомогательную подачу кислорода) или нуждается в круглосуточном наблюдении врачей.

Выписанные из стационара граждане могут пройти реабилитацию амбулаторно. Для этого нужно приезжать в клинику на непродолжительное время и проходить лечебные процедуры.

Обязательная вакцинация в Москве и Подмосковье: что нужно знать жителям региона>>

4

Как проходит реабилитация

  pixabay.com

Реабилитация может иметь противопоказания, поэтому врач самостоятельно подбирает программу для каждого пациента.

Как сообщил Дмитрий Иванов, реабилитация после Covid-19 подразумевает ряд комплексных мероприятий, которые включают в себя:

- лечебную физкультуру с упором на дыхательную гимнастику для восстановления жизненной емкости легких и предотвращения различных заболеваний;

- массаж грудной клетки, который улучшает лимфоток, уменьшает мышечно-тонический синдром;

- физиотерапию с применением различных медицинских аппаратов.

Чтобы провести реабилитацию правильно, нужно привлечь междисциплинарную команду, которая может обеспечить правильное восстановление организма.

«После прохождения реабилитации необходимо наблюдаться у врача, сдавать анализы, проходить инструментальные методы диагностики, то есть проверять функцию внешнего дыхания, делать компьютерную томографию легких, чтобы можно было отслеживать динамику восстановления организма», — пояснил Иванов.

COVID‑лотереи: как получить квартиру или машину за прививку от коронавируса>>

5

Где пройти лечение

© сайт мэра Москвы,   Юлия Иванко

На данный момент системы реабилитации граждан после Covid-19 на федеральном уровне нет.  В ходе «Прямой линии» 30 июня президент России Владимир Путин сообщил, что деньги на создание такой системы уже выделены. По данным СМИ, в Госдуме заявили, что система реабилитации граждан заработает уже в этом году.

Эксперты отметили, что реабилитацию после Covid-19 можно пройти бесплатно по полису ОМС в некоторых медучреждениях. Однако по словам Дмитрия Иванова, сейчас в центре «Медскан» наблюдается дефицит реабилитационных отделений стационарного и амбулаторного типа из-за наплыва пациентов.

Пройти реабилитацию после Covid-19 предлагают и в частных клиниках. Однако специалисты предупреждают, что граждане могут столкнуться с некачественной медицинской помощью. Как заявил Павел Воробьев, из-за большого количества заболевших некоторые центры спекулируют на реабилитации и продают витамины и минералы, чья эффективность в борьбе с последствиями ковида не доказана.

Подтверждает слова Воробьева и Дмитрий Иванов, подчеркивая, что необходимо обращать внимание на наличие медицинской лицензии у коммерческих центров, чтобы избежать аферистов, которые пообещают за деньги избавить от последствий болезни.

Стоит отметить, в России с 1 июля стартовала углубленная диспансеризация, которая направлена на выявление осложнений после Covid-19 и предупреждение их прогрессирования. Пройти углубленную диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления — для этого нужны только паспорт и полис.

Защита от клещей: виды вакцин и сочетание с прививками от коронавируса>>

Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"

РеабилитацияПандемия коронавирусной инфекции COVID-19ИнфекцииЗдоровьеВрачи
Оцените этот материал:

Комментарии

Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии

Следующий материал

Актуальное

На главной

Показать ещё