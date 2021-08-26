В авторитетном медицинском журнале The Lancet опубликовали результаты исследований о последствиях коронавируса. Ученые считают, что Covid-19 может снижать интеллект и вызывать ожирение. Почему это происходит, каких еще последствий опасаться переболевшим и как изменится человечество после пандемии, обозреватель РИАМО выяснила у экспертов.

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IQ упал на 7 баллов

В июле в СМИ появились результаты исследования группы ученых из Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета. В научной статье, опубликованной в журнале The Lancet, говорится о связи между тяжестью перенесенного COVID-19 и ухудшением умственных способностей человека.

Согласно полученным данным, испытуемым, которые переболели коронавирусом, было сложнее выполнять задачи на планирование, рассуждение, концентрацию внимания, тренировку памяти и эмоциональное восприятие. При этом, чем тяжелее болел человек, тем сильнее ухудшались его когнитивные функции. В самых тяжелых случаях уровень интеллекта падал примерно на 7 баллов по тестам IQ.

Примерно в это же время член Европейского общества эндокринологии и Кокрановского сообщества Юрий Потешкин рассказал в интервью ТАСС, что у переболевших снижается мышечная масса, а после выздоровления может начаться быстрый набор веса.

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Ковидный «хвост»

Врач-инфекционист, заведующая отделением восстановительного лечения Видновской РКБ Светлана Малиновская уже полтора года трудится в «красной зоне» и видит все нюансы течения болезни и ее последствия. Комментируя для РИАМО исследования зарубежных ученых, она отмечает, что все далеко не так страшно – проявляются эти последствия не у всех.

«После болезни человека настигает длинный ковидный «хвост». У кого-то он длиннее, у кого-то короче. Он может длиться два месяца, а может и целых полгода. Очень многое зависит от индивидуальных особенностей организма, сопутствующей патологии, возраста, от того, насколько тяжело болел человек», – говорит врач.

По словам Малиновской, проявляются последствия болезни по принципу «где тонко, там и рвется». У кого-то страдают почки, у кого-то сердце или голова. Сильнее всего ковид бьет по сосудам – отсюда и ухудшение когнитивных способностей, нарушение памяти и концентрации внимания, перепады настроения. Также переболевшие часто страдают бессонницей.

«Как известно, именно гипоталамус – отдел промежуточного мозга – отвечает за чувство жажды и насыщения. И поскольку в результате ковида страдают сосуды головного мозга, у человека нередко развивается булимия», – объясняет Малиновская.

В ее практике было немало случаев, когда тяжелые пациенты с низкой сатурацией, высокой температурой, на кислороде и под капельницами страдали от невыносимого голода. Раньше, в случае с гриппом или обычной пневмонией, это было практически невозможно, ведь пациенты, прежде всего, теряли аппетит.

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Повышение аппетита и преддиабет

Научный директор биомедицинского холдинга «Атлас», профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова отмечает: действительно, после режима самоизоляции в период распространения коронавируса многие отмечали набор веса.

В этом, по словам ученой, нет ничего удивительного. В такой период люди вели малоподвижный образ жизни: кто-то болел и много лежал, из-за чего терял мышечную массу. А после выздоровления срабатывал другой фактор: человеческий организм начинал компенсаторно запасаться едой – соответственно, аппетит повышался.

«Когда организму не хватает какого-то нутриента, то он не подает конкретный сигнал на восполнение дефицита определенного вещества. Человек просто начинает больше есть. Это приводит к тому, что людям становится сложнее контролировать свой вес – они меньше двигаются и больше едят», – объясняет Баранова.

Кроме того, как отмечает эксперт, в период пандемии свою роль сыграла и генетика. Так, если есть генетическая предрасположенность к лишнему весу, то человеку требуется принимать профилактические меры, однако в период заболевания это затруднительно. По наблюдениям американских врачей, многие жители США даже оказались в преддиабетическом состоянии, потому что вирус «вел подрывную деятельность» в тканях поджелудочной железы и печени.

«Это привело как к снижению продуцируемого инсулина, так и к накоплению жира в тканях печени, создавая «идеальный шторм». А диабет, в свою очередь, тоже способствует набору лишнего веса», – говорит Баранова.

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Кто будет работать?

По всему миру после пандемии отмечается снижение общего уровня здоровья людей и их работоспособности. Это один из главных вызовов будущего, считает Баранова.

«В США сейчас возникла ситуация, когда рабочих мест оказалось больше, чем желающих трудоустроиться. Люди пенсионного возраста выходят на заслуженный отдых раньше времени, то есть они могли бы еще поработать, но из-за опасений заболеть COVID-19 предпочитают жить на ежемесячную пенсию», – объясняет эксперт.

Что касается реабилитации, доктор биологических наук рекомендует не сбрасывать со счетов уже известные традиционные способы снижения веса. В частности, она советует увеличивать физическую нагрузку в разумных пределах, придерживаться сбалансированной диеты с большим количеством витаминов и нутриентов вместо того, чтобы уменьшать общий калораж.

«Также важна профилактика преддиабетического состояния: врачи-эндокринологи сегодня располагают широким набором препаратов разных групп, обладающих различными механизмами действия и помогающими это состояние снять. Не исключаю, что в будущем вырастет запрос на врачей именно этой специальности», – отмечает Анча Баранова.

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Слушайте свое сердце

Светлана Малиновская рекомендует, в прямом смысле слова, прислушаться к своему сердцу.

«Одним из частых последствий перенесенного коронавируса является тахикардия. А если проблемы с сердцем были и раньше, это может вылиться в настоящую сердечную катастрофу – инфаркт», – предупреждает она.

Даже если вы перенесли вирус легко, бессимптомно, инфекционист рекомендует некоторое время спустя обязательно пройти диспансеризацию.

«Не спускайте проблемы в самочувствии на тормоза. Все сигналы, которые подает вам организм, очень важны. И, конечно, обязательно прививайтесь, если еще не успели этого сделать», – говорит врач.

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