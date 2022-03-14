РИАМО - 14 мар. На территории Подмосковья начнут действовать 3 новые кредитные программы, сообщила заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«Первая программа называется «8,5%». Смысл ее заключается в том, что компании малого и среднего предпринимательства, это 28 отраслей, 70 оквэдов, могут получать кредиты на пополнение оборотных средств или рефинансирование своих старых договоров под ставку 8,5%», — сказала Екатерина Зиновьева в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она добавила, что это стало возможным благодаря тому, что корпорация развития МСП стала предоставлять банкам «зонтичные поручительства». В настоящее время в банки обратились предприниматели Московской области для того, чтобы воспользоваться этой кредитной программой.

«Вторая программа вступает в силу с 16 марта – это оборотная программа для кредитования малого и среднего бизнеса. Здесь благодаря льготному фондированию банков центральным наши предприниматели смогут получать кредиты под ставку 11,5% для малых предприятий и 13,5% под средний бизнес», — рассказала Зиновьева.

По ее словам, на эту меру поддержки из федерального бюджета выделено 340 млрд рублей. Сумма для кредита для предприятий малого бизнеса может составлять до 300 тыс. рублей и до 1 млрд – для среднего.

«Инвестиционная» программа стартует с 16 марта. Ее цель - увеличение объема инвестиций в развитие бизнеса.

«Ставки здесь аналогичные для малых – 15%, для средних – 13,5% компаний. Средства можно будет использовать для реализации инвестиционного проекта и сумма до 1 млрд рублей», — заявила Зиновьева.