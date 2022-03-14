РИАМО - 14 мар. На основе данных ФНС России и Росстата, а также мониторинга подмосковных муниципалитетов и министерства сельского хозяйства и продовольствия региона в Подмосковье ведется контроль за ценами на продукты, сообщил глава Минсельхозпрода Московской области Сергей Воскресенский.

«Мы анализируем товары на полках и на складах. В мониторинге участвуют 11 федеральных сетей, 14 региональных, 56 распределительных центров, более 4,7 тыс. магазинов. Мониторинг проводим по 63 позициям», – сказал Сергей Воскресенский на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Полученные сведения поступают в Минпромторг и Минсельхоз для принятия системных решений, в ФАС – для борьбы со спекулянтами, непосредственно в торговые сети и подмосковным производителям.

Мониторинг показал повышение стоимости продукции. Так, импортные средства гигиены и косметика подорожали на 64%, черный чай – на 30%, а средства бытовой химии – на 28%. Кроме того, рост показали импортные детское питание и мороженая рыба.

Среди отечественной продукции наибольший рост стоимости был зафиксирован у сгущенного молока (на 78%), воды (38%) и кондитерских изделий. Также подорожали сахар-песок, гречка и мясо, произведенные в России.

«Естественно причинами роста являются рост курса иностранной валюты, увеличенный спрос со стороны наших граждан, <...> этим спросом пользуются спекулянты, и рост ключевой ставки», – добавил Воскресенский.