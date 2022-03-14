РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 мар. Глава Домодедова Михаил Ежокин провел координационный совет по делам инвалидов, на котором обсудили меры поддержки, трудоустройство инвалидов, а также муниципальные мероприятия, которые будут включены в план реализации подпрограммы «Формирование доступной среды», сообщается на официальной странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

В Домодедове сформирована рабочая группа по созданию доступного пространства для инвалидов. Она изучает входные группы, подъезды многоквартирных жилых домов, определяет перечень наиболее посещаемых объектов, прорабатывает комфортные маршруты для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В 2018 году на территории Московской области был успешно реализован приоритетный проект правительства Подмосковья «Войти в пятерку ведущих регионов по уровню развития доступной среды», цель которого – повышение качества жизни инвалидов.