Врач предупредил о второй волне активности клещей в августе

«На первый взгляд может показаться, что август — это уже спад, лето заканчивается, природа успокаивается, и, вроде бы, клещам пора отступить. Но, к сожалению, все как раз наоборот. Август — это не затишье, а настоящая вторая волна активности клещей. Многие думают, что клещи кусаются только весной, особенно в мае, но на самом деле у них есть два пика», – рассказал Неронов.

Он добавил, что первый — с апреля по июнь, когда просыпаются взрослые особи. А второй — с конца июля и вплоть до сентября, и вот он как раз связан с молодыми клещами, то есть личинками и нимфами. И именно они сейчас особенно активны.

«Нимфы размером с маковое зернышко, буквально 0,5–1 мм. Их почти невозможно заметить, но при этом они ничуть не менее опасны, чем взрослые клещи. Они спокойно переносят и боррелиоз, и клещевой энцефалит, и анаплазмоз, и бабезиоз. То есть весь букет серьезных инфекций. А еще люди в августе расслабляются — сезон прошел, можно гулять без страха. И как раз это и повышает риск: защиту не используют, в лесу ходят в шортах, а клещи тем временем в полной боевой готовности», – отметил инфекционист.

Неронов указал на то, что сейчас сохраняется повышенная опасность в Сибири, на Урале, в Центральном регионе, на Северо-Западе и на Дальнем Востоке.

«Конкретно: Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская области, Алтайский край, Свердловская, Челябинская, Курганская, Московская, Тульская, Калужская, Владимирская, Ярославская, Ленинградская, Псковская, Новгородская — и так далее. Проще говоря, если вы в лесопарковой зоне, на даче, вдоль тропинок, среди кустарников или в высокой траве — будьте настороже. Там клещи и поджидают», – заключил врач.