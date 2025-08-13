Инфекционист рассказал, когда после укуса клеща стоит принять антибиотик

Профилактический прием антибиотика возможен только по назначению врача и в первые трое суток после укуса клеща, сообщил врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д.м.н. Владимир Неронов.

«Профилактический антибиотик, например доксициклин, может быть оправдан, если клещ сидел (в коже — ред.) больше суток, если вы в эндемичной зоне, если клещ живой и целый, и если у вас нет противопоказаний — например, аллергические реакции, беременность, детский возраст меньше восьми лет», – перечислил Неронов.

Он подчеркнул, что это решение принимает врач, и только в первые трое суток. Главное помнить, что антибиотик — это не панацея.

«Даже если вы его приняли, наблюдать за своим состоянием нужно минимум месяц. Анализы сдавать надо сразу. ПЦР на боррелии, вирус энцефалита, анаплазмы, бабезии — делают и в Роспотребнадзоре, и в частных лабораториях. Результаты будут готовы в среднем за пару дней. Адреса и телефоны — на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора», – рассказал врач.

Неронов заключил, что если клещ раздавлен или погиб — надо сдать кровь на антитела: IgM и IgG. Первый анализ — через 10–14 дней после укуса, второй — через 4–6 недель, чтобы увидеть динамику.