сегодня в 08:24

CNN: решение Путина прилететь на Аляску обрадовало чиновников в США

Американские чиновники обрадовались принятому российским лидером Владимиром Путиным решению приехать в США для встречи с главой государства Дональдом Трампом, сообщает Lenta.ru .

Как пишет CNN, чиновники удивились, что Путин согласился встретиться с Трампом на территории США.

Переговоры лидеров РФ и Штатов состоятся 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Они будут обсуждать вопросы урегулирования украинского конфликта и другие темы.

Ранее в Белом доме рассказали, что Трамп и Путин могут встретиться наедине и говорить только вдвоем.