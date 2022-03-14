РИАМО - 14 мар. На территории Подмосковья вступил в силу первый антикризисный пакет мер поддержки предпринимателей, сообщила зампред правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«На уровне РФ принят первый антикризисный пакет мер поддержки. Первый блок касается регуляторики – снижения административной нагрузки на бизнес. Это мораторий на все плановые проверки на год. У нас под него подпадают все наши субъекты малого и среднего предпринимательства – это 388 тыс. компаний», – сказала Зиновьева в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она добавила, что в КоАП внесены изменения, которые теперь позволяют вместо штрафа выносить предупреждение. Также будет исключена двойная ответственность за одно и тоже нарушение как должностному, так и юридическому лицу. По словам Зиновьевой, штраф для малых предприятий будет приравнен к ИП.

Зиновьева рассказала, что во втором пакете федеральных мер поддержки, который принят в первом чтении, предусматривается возможность перехода на аванс по налогу на прибыль, исходя из прибыли текущего квартала. Также появится возможность не повышать кадастровую стоимость. Кроме того, проведут освобождение туристической отрасли и гостиничного бизнеса от уплаты НДС сроком на 5 лет. Специальные инвестконтракты в регионе продлят с 10 до 12 лет.