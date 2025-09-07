В Кот-д’Ивуаре 11 человек исчезли после того, как бегемот перевернул лодку

11 человек числятся пропавшими без вести в Кот-д’Ивуаре после того, как бегемот перевернул каноэ с ними на реке Сассандра, сообщает Газета.ru .

По информации агентства AFP, среди пропавших есть женщины, дети и даже младенец.

ЧП произошло, когда лодка перевозила местных жителей через реку. Трое пассажиров смогли спастись.

На месте инцидента продолжают проводить поисково-спасательные работы.

В Кот-д’Ивуаре провели исследования в 2022 году, показавшее, что бегемоты занимают лидирующую позицию среди животных, с которыми связаны нападения и увечья людей в стране. Всего там обитает около 500 бегемотов, они рассредоточены по рекам в южной части Кот-д’Ивуара. При этом аварии с плавсредствами там происходят довольно часто. Также часто самодельные лодки перегружают людьми и вещами.