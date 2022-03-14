РИАМО - 14 мар. На территории Подмосковья с понедельника можно подавать заявки на предоставление кредитных каникул на период до 6 месяцев, сообщила зампредседателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«Кредитные каникулы начинают действовать уже сегодня. Получить отсрочку на погашение как основного долга, так и процентов можно на период 6 месяцев, если выручка предпринимателя за последний месяц снизилась на 30%», — сказала Екатерина Зиновьева в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее губернатор области сообщал, что в регионе работают над дополнительными мерами поддержки для предпринимателей, а также над стабилизацией ситуации из-за ухода зарубежных компаний.

В частности, власти региона проведут встречи в ближайшее время с застройщиками и аграриями.