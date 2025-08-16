Работа на вахте резко набирает популярность среди россиянок

Все больше женщин в России выбирают вахтовый метод работы на Дальнем Востоке как способ улучшить свое финансовое положение. Данная тенденция становится популярной на рынке труда. Девушки также отмечают, что работа в мужском коллективе помогает найти свою половинку и создать семью, пишет SHOT .

Девушки рассказали, что заработная плата в таких условиях ощутимо превышает предложения в их родных городах. Начальный доход составляет около 100 тысяч рублей, а через год может достигать 200 тысяч, что в четыре раза выше их прежних заработков.

Сотрудницы вахтового труда отмечают еще несколько преимуществ такой занятости: отсутствие женской конкуренции в коллективе, возможность познакомиться с потенциальными партнерами, относительно комфортные условия работы и хорошие возможности для накопления средств из-за удаленности от торговых центров и других мест для трат.

Единственным недостатком, по мнению работниц, является рабочая одежда, которая обычно не адаптирована для женщин.