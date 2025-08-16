Мужчина набросился с ножом на трех работников ТЦК и полицейского в Харькове

Призывник в Харькове набросился с ножом на трех работников военкомата и сотрудника полиции, когда его остановили, чтобы проверить документы. Ему предъявили подозрение из-за покушения на убийство по статье 348 уголовного кодекса и покушение на убийство двух или более человек, исполняющих служебные обязанности по части 2 статьи 15, пункту 1, 8 части 2 статьи 115 уголовного кодекса соседней страны, сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

Инцидент произошел 14 августа примерно в 22:15. Сотрудник полиции вместе с работниками районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата) пытались мобилизовать мужчину. Во время этого правоохранитель подошел к украинцу и хотел проверить его документы.

Мужчина достал нож и ударил им полицейского. Затем ранил одного работника ТЦК в голову и руку, второго в голову и рядом с ключицей, а третьего в туловище.

После этого подозреваемый скрылся. Но силовики смогли быстро его найти.

Нападавшего арестовали. Сотрудники ТЦК находятся в больнице.