Россияне могут номинировать лучшего депутата на конкурс ЕР

«Единая Россия» проводит конкурс среди депутатов муниципальных образований. Номинировать кандидатов и определять победителей будут непосредственно граждане. Подать заявку на участие в конкурсе «Народный депутат» можно до 31 августа на сайте . Голосование пройдет с 23 сентября по 15 октября 2025 года.

Выбранные в качестве участников депутаты представят на конкурс свои успешные практики взаимодействия с избирателями. Каждый методический кейс оформляется по установленному шаблону и содержит подробное описание опыта работы с гражданами. В период голосования будут определены лучшие практики, которые затем тиражируют на другие муниципалитеты. Их авторы также получат возможность представить свой опыт на профильных форумах партии.

«В Год муниципального депутата это особенно важно, так как выявление и распространение лучших практик работы с избирателями повысит доверие к партии и создаст новые возможности для наших коллег на местах. Муниципальные депутаты непосредственно на земле изо дня в день решают насущные проблемы людей. Многие имеют опыт, который может повысить эффективность принимаемых решений. Мы призываем этим опытом поделиться», — подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Участвовать в конкурсе могут только депутаты «Единой России» представительных органов муниципальных образований регионов, в которых не проходят выборы в 2025 году. Помимо избирателей номинировать кандидатов могут также секретари первичных отделений партии, руководители или члены руководящего органа НКО.