РИАМО - 14 мар. Жители Подмосковья, находящиеся в поиске работы, могут обратиться на новую горячую телефонную линию за помощью в трудоустройстве. Во время разговора оператор подберет для соискателя возможные вакансии с учетом профессии и желаемой зарплаты, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

«Мы для помощи жителям, которые потеряли работу либо находятся в поиске работы, запустили горячую линию. Если нужна помощь в трудоустройстве – необходимо набрать номер: «122», далее кнопка 6 и кнопка 1. И оператор в режиме ответа на звонок подберет возможные вакансии с учетом профессии желаемой и заработной платы», – сказала Людмила Болатаева в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она отметила, что операторы осуществляют подбор вакансий для соискателей в Подмосковье через основные российские сервисы по поиску работы, включая Headhunter, «Работа в России» и Superjob.

Горячая линия работает ежедневно в будние дни с 8 часов утра до 20 часов вечера. Сейчас на линии работают три оператора, при необходимости их число будет увеличено. Режим работы также могут продлить на выходные дни.

«Сейчас очень важно, чтобы все наши подмосковные государственные, муниципальные, частные организации и предприятия своевременно уведомляли о сокращении работников и о появлении новых вакансий. Делается это на портале «Работа в России». Всю пошаговую инструкцию мы в муниципалитеты направили», - подчеркнула Болатаева.