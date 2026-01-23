сегодня в 07:30

В ОАЭ пройдет трехсторонняя встреча представителей России, Украины и США. Стороны обсудят вопросы безопасности, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает ТАСС .

Первое заседание трехсторонней рабочей группы состоятся 23 января в Абу-Даби. Россию на них будет представлять начальник Главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и другие представители руководства министерства обороны.

Сама группа уже вылетела из РФ в ОАЭ.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел встречу со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом в Кремле. Стороны в том числе обсудили территориальный вопрос на Украине.

