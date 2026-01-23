сегодня в 06:26

Ушаков: Путин и Уиткофф обсудили территориальный вопрос на Украине

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что на переговорах было заявлено, что без решения территориального вопроса рассчитывать на долгосрочное урегулирование на Украине невозможно, сообщает РИА Новости .

«…было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит», — отметил он.

Переговоры длились почти 4 часа.

Визит в Москву Уиткоффа стал седьмым за все время переговорного процесса.

Самолет с дипломатом на борту прилетел в Москву около 22:36 мск.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что встреча президента Путина с Уиткоффом и Кушнером запланирована на поздний вечер 22 января.

Уиткофф и Кушнер участвовали во Всемирном экономическом форуме, проходившем в Давосе, после чего отправились в Москву.

