Облачная погода и до -11 будет в Московском регионе 23 января
В Москве и Подмосковье 23 января будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Столбики термометров днем покажут от минус 11 до минус 9 градусов. Сохранится гололедица.
Ветер будет дуть восточный. Порывы составят 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление — 757 мм рт. ст.
Предстоящей ночью будет холодно — температура опустится до минус 21 — минус 19 градусов. Ветер будет слабый.
В связи с внезапным и значительным понижением температуры в Москве городские службы усиливают обогрев зданий. В столичной системе отопления увеличивают температуру теплоносителя.
