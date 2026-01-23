Ушаков: США поделились с РФ своей оценкой встречи Трампа с Зеленским

Встреча с американскими представителями в Кремле была специально направлена на то, чтобы получить информацию об итогах контактов США с Украиной и европейскими партнерами. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает газета «Известия» .

В ходе переговоров российского лидера Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом американская сторона поделилась своей оценкой встречи Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. На основе этой информации будут определены параметры дальнейших действий.

Ушаков подчеркнул, что РФ и США уже согласовали дальнейший шаг в этом направлении. Стороны продолжат координацию по вопросам безопасности и урегулирования.

Встреча Путина с американскими переговорщиками прошла 22 января в Кремле. Ранее Ушаков рассказал, что стороны в том числе обсудили территориальный вопрос на Украине.

