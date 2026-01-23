Косметолог объяснила, как «серая» косметология ставит здоровье под опасность

В период праздников многие хотят быстро привести себя в порядок. Обращение к «мастеру на дому» кажется более простым вариантом, чем запись в специализированную клинику. Врач-косметолог, основатель и главный врач клиники Elevans Елена Ильчук в разговоре с РИАМО рассказала, что такая доступность и экономия порой приводят к продолжительному восстановлению и непредвиденным затратам из-за осложнений.

Риски для здоровья

Основной риск кроется не обязательно в низкой квалификации «специалиста», а в ненадлежащих условиях. Любые манипуляции, нарушающие целостность кожного покрова, требуют соблюдения стерильности, тщательной дезинфекции рук и рабочих поверхностей, использования одноразовых материалов и правильной утилизации отходов. В домашних условиях это часто игнорируется, что значительно повышает вероятность развития воспалительных процессов и инфекций.

Еще один тревожный сигнал — недостаточная подготовка к процедуре. По словам Ильчук, в домашних условиях часто пренебрегают сбором анамнеза: вопросы об аллергических реакциях, хронических заболеваниях, принимаемых препаратах и склонности к отекам решаются поверхностно. А именно эти детали могут определить, пройдет ли процедура благополучно или возникнут осложнения.

Не менее важен вопрос о препаратах. В домашних условиях пациент лишен возможности проверить подлинность используемого средства, условия его хранения и срок годности. Документация часто ограничивается перепиской в мессенджере. Ильчук подчеркнула, что при сомнительном происхождении препарата результат становится непредсказуемым: от полного отсутствия эффекта до серьезных осложнений, требующих медицинской помощи.

Финансовые риски

Финансовые последствия, как правило, проявляются позже. Изначально может показаться, что все прошло успешно, но со временем появляются асимметрия, уплотнения в тканях, длительные кровоподтеки, отеки или воспаления. Коррекция подобных осложнений практически всегда обходится дороже первоначальной процедуры: требуются консультации специалистов, дополнительные обследования и исправление дефектов, а также время, в течение которого нельзя проводить новые косметические вмешательства.

Существует и правовая сторона вопроса. Отсутствие договора, чека и подробного описания оказанной услуги затрудняет доказательство факта ее проведения и используемого препарата. Даже при готовности отстаивать свои права у пациента часто не хватает необходимых доказательств, что снижает вероятность возврата денежных средств.

Как себя защитить

Оценить надежность места и квалификацию специалиста можно еще до записи на процедуру. Эксперт рекомендует обращать внимание не на портфолио, а на наличие лицензии, квалификацию врача, оформление информированного согласия, вскрытие упаковок с препаратами в присутствии пациента и использование стерильных одноразовых материалов. Если вам предлагают провести процедуру быстро и без оформления документов, это должно послужить тревожным сигналом.

В случае появления нарастающей боли, резкого побледнения или посинения кожи, повышения температуры тела, выраженной слабости или затруднений дыхания, глотания и речи не стоит откладывать обращение за медицинской помощью до окончания праздников.

По словам Ильчук, начать проще всего с выбора места, где не торопят и не давят скидкой, а спокойно отвечают на вопросы и берут ответственность за процесс. В косметологии предсказуемость почти всегда дешевле, чем исправление чужих ошибок.

