РИАМО - 14 мар. После ухода иностранных компаний с российского рынка из-за событий на территории Украины, правительство Подмосковья принимает усилия для стабилизации ситуации в регионе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По словам губернатора, в таких условиях у бизнеса возникают вопросы и переживания. Правительство РФ также проводит в этом направлении большую работу.
«Хочу сегодня прокомментировать основные магистральные направления, по которым мы будем делать особый акцент и особые усилия прилагать, чтобы ситуация была стабильная и имела тенденцию к развитию», - отметил Воробьев.
24 февраля Россия начала военную спецоперацию на территории Украины. После этого многие зарубежные компании объявили о своем уходе с российского рынка.
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