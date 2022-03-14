РИАМО - 14 мар. После ухода иностранных компаний с российского рынка из-за событий на территории Украины, правительство Подмосковья принимает усилия для стабилизации ситуации в регионе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Большое количество вопросов, беспокойств по закрытию иностранных компаний, по реагированию на ситуацию, которая возникла в Украине. Все это требует от нас согласованных, грамотных последовательных действий», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

По словам губернатора, в таких условиях у бизнеса возникают вопросы и переживания. Правительство РФ также проводит в этом направлении большую работу.

«Хочу сегодня прокомментировать основные магистральные направления, по которым мы будем делать особый акцент и особые усилия прилагать, чтобы ситуация была стабильная и имела тенденцию к развитию», - отметил Воробьев.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на территории Украины. После этого многие зарубежные компании объявили о своем уходе с российского рынка.