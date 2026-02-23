сегодня в 07:47

В США около 100 тыс домов лишились света из-за снежной бури

Количество домов на восточном побережье Соединенных Штатов, которые лишились света из-за снежной бури, составило минимум 101 893. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сайта Poweroutage.

29 162 дома были отключены в штате Делавэр, 28 574 в Нью-Джерси. Также света лишились 24 783 абонента в Вирджинии и 19 374 в Мэриленде.

Примерно 60 млн американцев живут в зоне действия режима чрезвычайного положения. Его ввели из-за сильного снегопада.

Непогода обрушилась на многие американские штаты. В них может выпасть от 30 до 60 сантиметров снега.

