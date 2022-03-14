РИАМО - 14 мар. Руководство муниципалитетов совместно с министерством сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья проводят штабы по подготовке к весенним полевым работам, сообщил глава регионального Минсельхозпрода Сергей Воскресенский.

«На прошлой неделе общались по минеральным удобрениям, по готовности сельскохозяйственной техники, <...> главы уже начали активно работать», – отметил Воскресенский на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства и главами округов.

По его словам, проблемы с обеспеченностью минеральными удобрениями и готовностью сельскохозяйственной техники наблюдаются в Шаховской, Лотошине, Щелкове, Серпухове, Луховицах, Волоколамском и Богородском округах. Воскресенский порекомендовал главам данных муниципалитетов уделить особое внимание этим темам.

Средняя урожайность на подмосковных пашнях составляет 26,53 центнера с га. Лидерами по интенсивности использования пашни в регионе являются Пушкинский (46,53 центнера зерновых единиц с га), Дмитровский (40,31) и Луховицы (35,86). В городских округах, где урожайность находится на низком уровне, планируется изменить севооборот в пользу более энергетически насыщенных растений.