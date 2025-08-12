Названа средняя цена лота в проектах бизнес-класса в Москве

Средняя цена квадратного метра в проектах бизнес-класса в старой Москве достигла 487,7 тыс. рублей, а бюджет покупки составляет 27,3 млн рублей за лот площадью 55,3 кв. м, сообщили РИАМО в пресс-службе CORE.XP.

В последние годы жилая недвижимость бизнес-класса в столице все чаще приближается не только к границам МКАД, но и выходит за ее пределы в Московскую область, где до настоящего времени преобладало строительство проектов стандарт- и комфорт-класса. Несмотря на общее название, проекты бизнес-класса Москвы и Подмосковья имеют различия.

В столице такие проекты располагаются в престижных районах с развитой инфраструктурой, рядом с деловыми центрами, станциями метро, МЦК и крупными магистралями. В Подмосковье они чаще строятся в центре городов, где инфраструктура активно развивается, но уступает столичной по насыщенности. При этом застройщики делают ставку на экологичность и большие благоустроенные территории — более низкая стоимость земли позволяет предусматривать просторные дворы и общественные пространства.

Эксперты CORE.XP отмечают и портрет покупателя. В Москве бизнес-класс ориентирован на состоятельных клиентов — топ-менеджеров крупных компаний и предпринимателей, для которых важны удобные сервисы, а также статус и престиж.