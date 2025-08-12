Бывший вице-губернатор Леман: на Аляске все еще есть большое русское наследие

Аляска, где 15 августа пройдет встреча президентов РФ Владимира Путина и Соединенных Штатов Дональда Трампа, даже сейчас сохраняет огромное русское наследие. Оно осталось со времен Русской Америки, рассказал РИА Новости бывший губернатор Аляски Лорен Леман, комментируя выбор места для саммита.

В регионе все еще остается огромное русское наследие в языке, культуре и религии. Есть около 700 названий на Аляске, которые имеют такие корни, добавил Леман.

По словам экс-губернатора, его отец родился в местечке Нинильчик на полуострове Кенай в 1917 году. Это произошло через 50 лет после продажи Аляски. Однако даже тогда местные дети сначала разговаривали на русском языке, а не английском.

Нинильчик учредили в 1847 году, за 20 лет до продажи Аляски Соединенным Штатам. Населенный пункт был поселением для тех, кто до этого работал в русско-американской колонии.

Российская империя продала Соединенным Штатам Аляску в 1867 году. США заплатили за 1,5 млн квадратных километров земли 7,2 млн долларов.