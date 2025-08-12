Россияне рассказали, сколько готовы потратить на создание уюта в доме

Половина опрошенных россиян тратит на оформление и декорирование пространства до 150 тыс. рублей, а другая половина уверена — настоящий уют невозможно измерить деньгами. Об этом РИАМО сообщили эксперты Röndell по итогам проведенного исследования.

Для большинства россиян путь к уютному дому начинается с вдохновения: 62% черпают идеи во время поездок, в атмосфере других городов, архитектуре и интерьерах. Почти половина (46%) вдохновляется фото- и видеоконтентом из Pinterest, еще 16% — страницами интерьерных журналов и каталогов. Каждый второй участник опроса признался, что идеи приходят прямо во время походов по магазинам — обстановка, детали, решения подсказывают направления для домашнего преображения.

Уютный дом глазами россиян

Комфортное пространство, по мнению россиян, начинается с визуальной гармонии. Так, 78% респондентов предпочитают спокойные, нейтральные цвета и теплое освещение. В отделке чаще выбирают натуральные материалы: мягкие ткани (84%), дерево (68%), камень с выразительной текстурой (24%). Интересно, что 10% опрошенных любят включать в интерьер элементы из металла — они считают, что это добавляет стилю современности и шика.

Кроме визуальной составляющей, важны климат и порядок: 56% считают необходимым поддерживать комфортную температуру и хороший микроклимат, а 62% уверены, что без чистоты и продуманной системы хранения об уюте говорить невозможно.

Самыми значимыми элементами комфорта в спальне и гостиной стали мягкие диваны с подушками и текстиль — их назвали 86% респондентов. На втором месте — теплый ковер (56%), а уютную композицию дополняет журнальный столик с книгами или свечами (32%).

Для создания индивидуальности в интерьере россияне добавляют декоративные полки с сувенирами (42%), картины и семейные фото (38%) — именно такие детали формируют ощущение дома.

В ванной на первом месте — функциональность: 74% отметили, что эргономика особенно важна в ограниченном пространстве. Продуманные решения помогают разместить все необходимое без перегрузки визуального поля. Эстетику здесь создают мягкие банные полотенца и уютный декор (по 40%), а расслабляющую атмосферу — аромасвечи и диффузоры.

Кухня все чаще становится не просто утилитарной зоной, а настоящим сердцем дома, местом, где собирается семья. Для создания уюта 68% россиян выбирают компактную и функциональную технику. Не менее важны красивая и практичная посуда (58%), выдержанная в едином стиле (34%), удобные аксессуары (44%) и текстиль — скатерти, салфетки, фартуки (50%).

«Кухня — это больше, чем место для готовки. В идеале она должна быть красивой, уютной, практичной и визуально цельной. Немаловажно, чтобы все кухонные принадлежности сочетались между собой и гармонировали с интерьером. Универсальные решения — это готовые наборы посуды. <…>.

Такой комплект не только облегчает процесс готовки, но и придает кухне аккуратный, современный вид благодаря строгому дизайну, выверенной палитре и цельному стилю», — отметила ведущий бренд-менеджер Röndell Ольга Пастушенко.

Мебель, отделка и декор — лишь часть общего ощущения уюта. Так, 68% россиян считают, что истинный комфорт создают близкие люди и семейные традиции. Дополняют атмосферу простые радости: аромат свежей выпечки или ужина (50%), чашка чая или только что сваренный кофе (36%).

Сколько стоит уют в домах россиян

Несмотря на широкое разнообразие подходов, половина опрошенных уверена — уют не имеет цены, это вопрос атмосферы, а не бюджета. Тем не менее, треть респондентов укладывается в сумму до 50 тыс. рублей. Еще 20% тратят от 50 до 150 тыс. рублей, а 12% не экономят, инвестируя в комфорт более 150 тыс.

Обновление интерьера стало привычной практикой: 32% респондентов вносят изменения как минимум дважды в год, 30% — раз в год, а треть предпочитает стабильность, обновляя обстановку раз в несколько лет. Только 6% признались, что меняют интерьер исключительно во время капитального ремонта.