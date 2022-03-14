РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 мар. Сотрудники ГИБДД МУ МВД России «Щелковское» проверили соблюдение правил перевозки детей в автомобиле, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

В округе прошла массовая проверка водителей. Инспекторы провели профилактические беседы и напомнили о правилах перевозки маленьких пассажиров.

Автомобилистам необходимо помнить, что дети младше 7 лет должны ехать в сертифицированном детском удерживающем устройстве, дети старше 7 лет могут ехать на заднем сиденье пристегнутыми штатным ремнем безопасности. Кроме того, рекомендуется использовать кресло для пассажиров, чей рост не достиг 150 см, независимо от возраста.