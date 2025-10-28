Симоньян пошутила про взятие Киева

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в личном Telegram-канале пошутила, что самостоятельно придет в украинский суд после того, как российская армия возьмет Киев. Таким образом журналистка отреагировала на присланную ей с Украины судебную повестку.

Журналистка рассказала, что ей отправили повестку в суд Киева на 30 октября. Она прокомментировала это с иронией, указав на очередной «прилив оптимизма» в украинской столице.

«Не возьмем мы Киев к 30-му октября, хлопцi, ну никак, к сожалению. А как возьмем — так сразу явлюсь, без всяких повесток. Поэкономьте бумагу пока», — написала Симоньян.

Служба безопасности Украины (СБУ) подозревала Маргариту Симоньян в совершении «преступлений» по четырем статьям украинского уголовного кодекса, в том числе в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность» страны.

