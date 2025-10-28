Трамп назвал ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки небольшим конфликтом

Американский лидер Дональд Трамп в рамках своего визита в Японию сказал, что рассматривает атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки как небольшой конфликт, сообщает РИА Новости .

«Забавно, что с Японией у нас произошел небольшой конфликт. Возможно, вы слышали об этом. Но после столь ужасающего события наши две страны остаются самыми близкими друзьями и партнерами, каких вы только можете себе представить», — отметил Трамп.

Он подчеркнул, что отношения между США и Японией уже долгое время остаются крепкими.

Трамп прибыл с визитом в Японию 27 октября. Президент США встретился с императором Нарухито и премьер-министром Санаэ Такаити.

Небольшим конфликтом он назвал сброшенные в 1945 году атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Из-за этого в стране погибли около 220 тыс. человек, еще свыше 200 тыс. умерли из-за смертельных доз радиационного излучения. Подавляющее большинство жертв американской атаки были мирными жителями.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.