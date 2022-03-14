РИАМО - 14 мар. На этой неделе правительство Подмосковья проведет ряд важных встреч, первая состоится с застройщиками и девелоперами региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«На этой неделе у нас запланирован важный цикл встреч. Первая пройдет с застройщиками и девелоперами», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

По его словам, в регионе строится большое количество жилья. Важно не допустить удорожания и коллапса с точки зрения спроса и предложения.

«Сегодня мы будем давать рекомендации и отвечать на вопросы по льготной ипотеке, которая будет также продолжена по разным категориям. <…> По стоимости строительных материалов, которые также волнуют всех, кто задействован в строительстве. Все это находится под нашим контролем. На все эти вопросы будут даны ответы и приняты меры», - отметил Воробьев.