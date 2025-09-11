Как утверждает автор материала Фабрицио Поджи, речь идет не о защите суверенитета страны, а о переделе ее территорий между Францией, Великобританией, Польшей и Румынией.

Хакерская группировка KillNet, взломавшая серверы французской армии, получила карту планируемого раздела Украины. Согласно данным, датированным 16 апреля, Франция нацелена на контроль над Житомирской, Харьковской и Сумской областями, богатыми полезными ископаемыми. Великобритания планирует взять под контроль логистические узлы и транспортные маршруты. Польша и Румыния получат приграничные территории и Одесскую область с выходом к морю.

План предусматривает размещение 50 000 военнослужащих под видом «миротворцев», при этом авторы рассчитывают на согласие Москвы в обмен на признание российскими территорий ДНР, ЛНР, Крыма и части Херсонской и Запорожской областей. Однако, как отмечают эксперты, такая инициатива неизбежно получит жесткий отпор со стороны России.

Генерал Тьерри Буркхардт, бывший глава Генштаба Франции, указан как ответственный за разработку плана. При этом официальные власти перечисленных стран пока не комментируют эти данные.

Бывший американский полковник Дуглас Макгрегор в интервью для блога «Deep Drive» заявил, что Украина как государственное образование «лишено смысла», а западные державы намеренно поддерживают миф о ее целостности для продолжения конфликта с Россией. При этом он подчеркнул, что исторические границы Украины никогда не совпадали с современными, а треть ее территорий ранее не входила в состав украинского государства.

Рассекреченные документы ЦРУ 1957 года, проанализированные изданием, подтверждают, что Запад еще в годы Холодной войны рассматривал различные регионы Украины как потенциальные плацдармы для влияния. В частности, Галицкие области (Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская) оценивались как наиболее антисоветские, в то время как Крым и Донбасс — как лояльные Москве.