США поставили Польше 38 танков Abrams

Польша продолжает наращивать военный потенциал: в страну прибыла одна из крупнейших морских партий американской бронетехники, включающая 38 танков M1A2 Abrams и 14 машин технического обеспечения, сообщает «Лента.ру» .

Об этом сообщил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш в соцсети X. Новая техника скоро поступит в подразделения Войска Польского.

Военные эксперты выражают серьезные сомнения относительно способности Польши самостоятельно обслуживать эти сложные машины. Как ранее заявил специалист Яцек Гощиньский, основная проблема заключается в турбовальных авиационных двигателях AGT1500C, которые требуют специализированного ремонта и обслуживания. Эти работы могут проводиться только на сертифицированных авиационных заводах, что создает логистические и технологические проблемы для польской армии.

Всего Польша приобрела у США 366 танков Abrams в рамках масштабной программы модернизации вооруженных сил. Однако сложность техники ставит вопрос о долгосрочной целесообразности таких закупок. Эксперты отмечают, что содержание парка Abrams потребует не только значительных финансовых затрат, но и создания новой инфраструктуры, а также обучения специалистов за рубежом.