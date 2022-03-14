РИАМО - 14 мар. На территории Московской области появится возможность аренды земли за 1 рубль. Эта мера поддержки направлена на реализацию импортозамещения товаров, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«У нас уже долгое время действует возможность предоставления земли для новых предприятий. Вот сейчас мы еще одну инициативу ввели - это аренда (земли - ред.) за 1 рубль на 3 года», - сказал Воробьев на совещании с руководителями ведомств и главами городских округов.

Он отметил, что это предоставление площадки за символическую стоимость. Такая мера реализована для выполнения целей импортозамещения.​

«Кроме того, что земля у нас предоставляется бесплатно, мы еще и помогаем начинать новые проекты. Здесь я хочу обратиться к главам и отраслевикам – по оперативному поиску таких проектов. Ряд из них, порядка 5, по фармакологии, строительным материалам, в частности, утеплителям, и по котлам – газификация, – у нас уже на рассмотрении», – подчеркнул губернатор.

Он поручил действовать проактивно и предлагать те проекты, которые будут усиливать регион в стратегически важном направлении – импортозамещении.

«Очень важно уйти от зависимости, от настроения наших иностранных коллег. Все технологии, которые уже разработаны, должны быть внедрены в нашей стране и, в частности, в Подмосковье. Вот ключевая задача», – отметил Воробьев.

Ранее Андрей Воробьев назвал приоритетным направлением работы поддержку отечественных производителей, бизнеса, который готов участвовать в программах импортозамещения.

На федеральном и региональном уровнях уже принят ряд решений. В частности, речь идет о кредитных и налоговых каникулах. Также прорабатываются различные варианты расширения финансирования как для стратегических предприятий, так и для малого и среднего бизнеса.