сегодня в 10:23

Украина получит средства ПВО на сумму более 695 млн долларов от Норвегии

Норвежское правительство объявило о выделении более 695 миллионов долларов на укрепление противовоздушной обороны Украины. Согласно официальному заявлению, все системы ПВО будут поставлены из Германии, пишет ТАСС .

По достигнутой договоренности между Норвегией и Германией, украинская сторона получит два зенитно-ракетных комплекса Patriot с полным боекомплектом. Правительство Норвегии сообщило, что Украине также предоставят немецкие радары TRML-4D от компании Hensoldt и системы противовоздушной обороны малой дальности Typhon 2, произведенные компанией Kongsberg.

Финансирование этой военной помощи осуществляется совместно двумя европейскими странами в рамках поддержки оборонных возможностей Украины.

Германия занимает второе место после США по количеству поставляемого вооружения Украине. С момента начала украинского кризиса Берлин оказал Киеву разную поддержку на сумму, превышающую 40 миллиардов евро.

По мнению Москвы, продолжающиеся поставки оружия украинскому правительству только продлевают конфликт, а не способствуют его разрешению.