Создатель похищавшей средства у солдат ОПГ Кабочкин просит забрать его на СВО

Алексей Кабочкин, который, по версии правоохранителей, создал ОПГ, серийно похищавшую средства у бойцов в аэропорту «Шереметьево», служивших в зоне спецоперации, попросил забрать его на СВО. Об этом РИА Новости рассказал источник, который знает о ходе расследования дела.

Кабочкин просил отправить его служить в зону спецоперации. Однако мужчине инкриминируют статью 210 УК РФ («Создание преступного сообщества или преступной организации»), поэтому такой вариант маловероятен, рассказал источник.

В зону спецоперации хотел пойти служить другой фигурант дела, но его тоже не хотят туда отправлять. Мужчину это разочаровало, поскольку у него там находится брат.

По делу арестовали около 30 человек. Среди них — возможный создатель ОПГ Кабочкин и иные участники преступного сообщества.

По информации силовиков, фигуранты могли похищать средства у участников СВО, приезжающих в международный аэропорт «Шереметьево». Происходили кражи, вымогательства. Также фигуранты могли заниматься мошенничеством.

В ОПГ, по данным следствия, состояли и некоторые работники правоохранительных органов — линейного управления МВД России по аэропорту Шереметьево. Фигуранты, предположительно, специально выбирали бойцов СВО как жертв.

В материалах говорится, что члены ОПГ искали бойцов спецоперации в аэропорту «Шереметьево». Там они предлагали отвезти их в нужное место на такси за обычную рыночную цену.

Однако в конце поездки сумма резко росла. Вместо 2 тыс. с мужчин требовали 40 тыс., а иногда и 90 тыс. Если солдат отказывался переводить средства, ему угрожали применением силы.

Одному солдату ВС РФ фигуранты предложили выпить алкоголь. Затем у него украли 615 тыс. рублей с банковской карты с помощью терминала. Другого бойца СВО аналогичным образом оставили без 28 тыс. рублей.

В одном производстве находятся 14 уголовных дел по факту организации преступного сообщества и участия в нем. Следователи анализируют 20 эпизодов хищений денежных средств у солдат ВС РФ.