Овчинский: 6 новостроек передали под заселение по реновации в районе Черемушки

В рамках программы реновации в столичном районе Черемушки на юго-западе города было передано шесть новых жилых зданий. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Всего в Черемушках в перечень программы реновации вошло 119 домов, относящихся к старому жилому фонду. Более 24 тыс. жителей столицы станут обладателями современных квартир.

«Первую в районе новостройку по программе реновации под заселение передали в 2020 году. Сегодня их количество достигло шести. В новых жилых комплексах более 1,2 тыс. квартир общей площадью свыше 72 тыс. кв. м. Все они построены с учетом принципов безбарьерной среды: в подъездах широкие коридоры и дверные проемы, а вестибюли и лифтовые холлы расположены на одном уровне без ступенек», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что для комфорта родителей с маленькими детьми и маломобильных граждан во дворах проложены специальные пешеходные дорожки. На сегодняшний день процесс переселения в эти шесть новостроек уже завершили или находятся на стадии переезда более 900 семей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал про переселение москвичей в новостройку по реновации в районе Люблино.

Подробнее о программе реновации можно найти на сайте mos.ru.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».