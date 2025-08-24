Росавиация сняла ограничения с работы аэропорта Пулково

Утром 24 августа международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге возобновил работу после ограничений, которые вводились из-за беспилотной атаки со стороны представителей киевского режима. Воздушная гавань готовит к отправке несколько рейсов, об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорт Пулково возобновил обслуживание рейсов. Их прием и выпуск осуществляется по согласованию с соответствующими органами», — написал в Telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Ранее в пресс-службе воздушной гавани рассказали, что Пулково продолжало работу в режиме ограничений. Сотрудники аэропорта заботились о пассажирах, которые вынуждены были ожидать отмены ограничений и вылетов своих рейсов. Людям предоставляли в том числе воду и раскладные стулья.

Росавиация приостанавливала работу Пулково еще днем 23 августа из-за атаки беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины. Один из дронов сбили на юге Петербурга, всего в нескольких километрах от Пулково. Момент ликвидации вражеского объекта попал на видео.