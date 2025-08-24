Аэропорт Пулково продолжает работу в условиях воздушных ограничений

Около 18 часов аэропорт Пулково работает с ограничениями воздушного пространства. За этот период удалось обслужить более 17 тысяч пассажиров, приняв 65 и отправив 63 рейса после согласования с соответствующими ведомствами, говорится в официальном Telegram-канале воздушной гавани.

В связи с ситуацией 39 самолетов были направлены на запасные аэродромы, а более 60 рейсов задержаны на срок, превышающий 2 часа. Несмотря на сложности, обстановка в терминале остается спокойной. Пассажиры получают все необходимые услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Сотрудники аэропорта предоставляют дополнительный сервис: раздают воду, мягкие коврики и складные сиденья. Для семей с детьми при наличии свободных мест организовано размещение в бизнес-салонах.

В связи с текущими изменениями в расписании полетов пассажирам рекомендуется постоянно отслеживать актуальную информацию о своих рейсах. На данный момент безопасность гражданской авиации является приоритетной задачей, ради которой были введены ограничения.

При получении уведомления о задержке или отмене рейса пассажирам не следует прибывать в аэропорт раньше назначенного времени.

Ранее в Сети появились кадры, как пассажиры ожидают свои рейсы на лестницах внутри терминала Пулково, так как из-за скопления людей закончились посадочные места в зоне ожидания.

Ограничения вводились из-за обстрелов ВСУ с помощью дронов. Ликвидация одного из вражеских объектов попала на видео.