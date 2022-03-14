РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мар. В полицию Люберец за минувшую неделю поступило 1,7 тыс. обращений от жителей, сообщил в понедельник на оперативном совещании заместитель начальника МУ МВД России «Люберецкое» Владимир Лепский.

«За истекший период на территории управления зарегистрировано 1,7 тыс. материалов КУСП, из них преступлений – 293», – сказал Лепский.

За отчетный период произошло 192 дорожно-транспортных происшествия с 4 пострадавшими. Погибших нет.