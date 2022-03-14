РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 мар. Сотрудники управляющей компании «Южный» присоединились к сбору гуманитарной помощи для беженцев из Луганской и Донецкой народных республик, они передали волонтерам детские и взрослые предметы личной гигиены и первой необходимости, а также канцелярские принадлежности, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В сборе гумпомощи участвуют не только неравнодушные жители Балашихи, но и трудовые коллективы. Среди них сотрудники управляющей компании ООО «Южный», которые на средства организации закупили и собрали 20 коробок детских и взрослых памперсов, предметов личной гигиены и канцелярских товаров. УК «Южный» работает в Балашихе с 2009 года. На их обслуживании находится 59 многоквартирных домов в микрорайоне Южный.

«Мы тоже решили помочь беженцам, поддержать их и передали для них гуманитарную помощь, предварительно запросив в пункте список приоритетных товаров. В первую очередь привезли памперсы для детей и взрослых, пеленки, средства личной гигиены, гели для душа, щетки, зубные пасты, стиральные порошки, а также канцелярские товары. Надеюсь, что волонтерское движение направит помощь нуждающимся, оказавшимся в этой непростой ситуации», - сказала генеральный директор УК ООО «Южный» Елена Зайцева.

Она добавила, что их УК ежегодно оказывают помощь ветеранам Великой Отечественной войны и малообеспеченным жителям, но в данной акции по сбору гумпомощи для беженцев из Донбасса участвуют впервые. Однако, они уверены, что это не последняя партия гуманитарной помощи от их сотрудников.

Пункты приема гумпомощи работают в Ледовом Дворце «Арена-Балашиха», в местном отделении партии «Единая Россия» (ул. Парковая, 7), в ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья» на базе Общественной палаты (пр. Ленина, 7/1), в спорткомплексе «Орион» и в Гидрометеорологическом техникуме на ул. Гидрогородок, 3 в микрорайоне Кучино.

Волонтеры ведут учет всей гуманитарной помощи, которая поступает в пункты – вещи осматривают, фасуют, распределяют по группам и упаковывают.

Помощь принимается от жителей и от организаций. Можно приносить продукты питания, посуду, средства личной гигиены, бытовую технику, постельные и душевые принадлежности, одежду. Все предметы и вещи должны быть новыми, в цельной упаковке, с этикетками. Продукты питания — с действительным сроком годности и длительным сроком хранения.