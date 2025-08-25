Московский суд запретил руководство по сексу с собаками
Останкинский районный суд столицы запретил в РФ гайды по сексу с собаками, сообщает Mash.
Об этом через суд попросила московская прокуратура. Она потребовала заблокировать сайты, где любой пользователь, в том числе и дети, мог посмотреть лекции по зоофилии, а еще «Руководство по сексу с собаками». Указанный ресурс был открыт в Сети без ограничений, там не требовали паролей, не стояли возрастные фильтры.
Суд удовлетворил иск прокуратуры и запретил доступ к данной информации.
Ранее московские владельцы собак пожаловались на звонки зоофилов, которые ищут «члена семьи» с определенными размерами полового органа.