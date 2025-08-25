РФ в июле в 2 раза нарастила импорт мороженого из Южной Кореи

Россия в прошлом месяце вдвое увеличила импорт мороженого из Южной Кореи, на это потрачена рекордная сумма в 1 млн долларов, сообщает «Прайм» .

По информации южнокорейской статслужбы РИА Новости подсчитало, что отечественные компании приобрели у этой азиатской страны 316,3 тонны мороженого на 1 млн долларов. Эти показатели в два раза превышают те, что были годом ранее как в физическом, так и в денежном выражении.

Цена поставок ледяного лакомства и их объемы стали рекордными за все время торговли РФ и Республики Корея.

Россия в прошлом месяце стала четвертой среди главных покупателей южнокорейского мороженого, хотя за год до этого была на седьмом месте. Больше покупали только США (2,65 млн долларов), Япония (1,5 млн долларов) и Филиппины (1,1 млн долларов).

В целом с января по июль из Южной Кореи в РФ было привезено 1,6 тыс. тонн мороженого на 4,9 млн долларов. Объем поставок в годовом выражении увеличился в 1,5 раза, а стоимость товара — на треть.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что при выборе мороженого важно обращать внимание на состав. В мороженом присутствуют молоко, сливки, сахар, могут быть добавлены какао, орешки. Важно, чтобы состав был натуральным, без заменителей молочного жира, ароматизаторов и красителей.