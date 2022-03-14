РИАМО - 14 мар. Временно исполняющим полномочия главы городского округа Лосино-Петровский стал Сергей Джеглав, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас есть одно кадровое решение. Лосино-Петровский - Джеглав Сергей Николаевич. <…> Вы службу знаете, <…> в принципе и Фрязино, и Щелково, и Лосино-Петровский - это очень важные территории восточного направления», - сказал Андрей Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Воробьев пожелал Джеглаву успехов и результатной работы.

Джеглав родился 20 июля 1970 года. Он закончил Киевское высшее военное инженерное училище по специальности математическое обеспечение автоматизированных систем управления. В 2004 году окончил Финансовую академию при правительстве Российской Федерации по специальности финансовый менеджмент.

Джеглав занимал руководящие посты в коммерческих компаниях Подмосковья и столицы. С июня 2020 года Джеглав занимал пост замглавы администрации Котельников. В 2021 году он стал замглавы администрации Щелкова по архитектуре и строительству.