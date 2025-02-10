Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемого в краже инструмента из магазина

Сотрудники Одинцовского отдела вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Московской области задержали 29-летнего местного жителя, который украл из сетевого гипермаркета электроинструмент, сообщает пресс-служба Росгвардии региона.

Правоохранители прибыли по сигналу срабатывания кнопки тревожной сигнализации в охраняемый магазин, расположенный в селе Юдино. На месте выяснилось, что неизвестный гражданин взял со стеллажа аккумуляторный шуруповерт и вышел с неоплаченным товаром за кассовую линию. Охранник заметил противоправные действия недобросовестного посетителя и вызвал наряд Росгвардии. Сумма ущерба магазину могла составить более 11 тыс. рублей.

Стражи порядка задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Свой поступок мужчина объяснил тем, что спешил в уборную и «забыл» оплатить товар.

В настоящее время по данному факту производится проверка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.