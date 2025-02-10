В Люберцах прошел турнир по волейболу на Кубок «Молодой Гвардии»

Турнир по волейболу на Кубок «Молодой Гвардии» «Гвардейская машина» прошел во Дворце спорта «Триумф» Люберец. Это традиционные соревнования, которые проходят по инициативе активистов «МГЕР», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В турнире приняли участие студенты и школьники из Люберец, Дзержинского и Раменского. Всего — восемь команд.

«Многие ребята не занимаются профессиональным спортом, но при этом обладают необходимыми навыками и техникой приема мяча. Благодарю участников турнира за динамичную и красивую игру, командный дух и волю к победе!» — сказал муниципальный координатор партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» Дмитрий Кудинов.

Он добавил, что турнир «Гвардейская машина» проходит в городском округе Люберцы каждое полугодие. Эти соревнования стали шестыми.

Победителем состязаний стала команда «Зона удивления», серебро — у «Синергии», бронза — у команды «Самолет».

Дмитрий Кудинов поздравил ребят с заслуженными наградами, победителям и призерам вручил профессиональные волейбольные мячи от компании «Мой Мяч».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.