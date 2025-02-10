В Люберцах прошел турнир по волейболу на Кубок «Молодой Гвардии»
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Турнир по волейболу на Кубок «Молодой Гвардии» «Гвардейская машина» прошел во Дворце спорта «Триумф» Люберец. Это традиционные соревнования, которые проходят по инициативе активистов «МГЕР», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В турнире приняли участие студенты и школьники из Люберец, Дзержинского и Раменского. Всего — восемь команд.
«Многие ребята не занимаются профессиональным спортом, но при этом обладают необходимыми навыками и техникой приема мяча. Благодарю участников турнира за динамичную и красивую игру, командный дух и волю к победе!» — сказал муниципальный координатор партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» Дмитрий Кудинов.
Он добавил, что турнир «Гвардейская машина» проходит в городском округе Люберцы каждое полугодие. Эти соревнования стали шестыми.
Победителем состязаний стала команда «Зона удивления», серебро — у «Синергии», бронза — у команды «Самолет».
Дмитрий Кудинов поздравил ребят с заслуженными наградами, победителям и призерам вручил профессиональные волейбольные мячи от компании «Мой Мяч».
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.
«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.