Губернатор Подмосковья Воробьев поблагодарил жен бойцов СВО за поддержку мужей

Во время посещения центра им. Мещерякова в Сергиево-Посадском округе губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил жен бойцов СВО за поддержку мужей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Воробьев отметил, что в центре создали возможность, чтобы рядом с бойцами были жены, матери.

Владимир из Сергиева Посада находится в центре с супругой. Боец отправился на фронт добровольцем, воевал на одном из самых горячих направлений, где получил осколочное ранение в голову.

«Раньше он не мог даже поднять руку, а сейчас благодаря реабилитации уже свободно двигает ею. Здесь есть массаж, бассейн, спортзал, работают отличные специалисты. Володя потом, как восстановит полностью руку, хочет освоить какую-нибудь профессию», — сказала супруга бойца Оксана.

Она поблагодарила за то, что в Подмосковье есть возможность всегда быть рядом с мужем, жить с ним, пока он проходит реабилитацию.

«А я хочу в вашем лице сказать слова благодарности всем женам и матерям, которые приезжают сюда, поддерживают ребят, вдохновляют. Это настоящий подвиг», — отметил Андрей Воробьев.