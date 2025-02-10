Губернатор Подмосковья Воробьев поблагодарил жен бойцов СВО за поддержку мужей
Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Во время посещения центра им. Мещерякова в Сергиево-Посадском округе губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил жен бойцов СВО за поддержку мужей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Воробьев отметил, что в центре создали возможность, чтобы рядом с бойцами были жены, матери.
Владимир из Сергиева Посада находится в центре с супругой. Боец отправился на фронт добровольцем, воевал на одном из самых горячих направлений, где получил осколочное ранение в голову.
«Раньше он не мог даже поднять руку, а сейчас благодаря реабилитации уже свободно двигает ею. Здесь есть массаж, бассейн, спортзал, работают отличные специалисты. Володя потом, как восстановит полностью руку, хочет освоить какую-нибудь профессию», — сказала супруга бойца Оксана.
Она поблагодарила за то, что в Подмосковье есть возможность всегда быть рядом с мужем, жить с ним, пока он проходит реабилитацию.
«А я хочу в вашем лице сказать слова благодарности всем женам и матерям, которые приезжают сюда, поддерживают ребят, вдохновляют. Это настоящий подвиг», — отметил Андрей Воробьев.