Воробьев: тяжелораненые бойцы СВО в центре Мещерякова осваивают новые профессии

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил центр им. Мещерякова в Сергиево-Посадском округе и пообщался с преподавателями и участниками спецоперации, которые там осваивают новые профессии, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Это первый в РФ реабилитационный центр для людей от 18 до 40 лет с потерей зрения и слуха. Он начал работать в октябре при поддержке главы государства Владимира Путина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла. По соглашению со статс-секретарем — замминистра обороны РФ, председателем госфонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой тут проходят адаптацию в том числе бойцы, получившие ранения в зоне СВО. Сейчас здесь находятся участники СВО из Подмосковья, ЛНР, ДНР, Краснодарского и Забайкальского края, Хабаровска и других регионов страны. Они могут освоить профессию, приобрести необходимые навыки, чтобы вернуться к нормальной жизни.

«Я приехал навестить и наших бойцов, и ребят, которые здесь получают специальности. Хочу поблагодарить преподавателей, которые дают ценные навыки. Мы открыли центр не так давно, но с первого дня сразу же увидели его востребованность. Сейчас здесь находится больше 100 человек», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что задача властей — быть рядом, оказывать максимальную поддержку в освоении новых специальностей, адаптации после полученных ранений.

«Всегда слышим ваши просьбы — мы создали возможность, чтобы рядом с вами здесь были жены, матери», — добавил Воробьев.

Обучение для бойцов СВО

Юрий из Павловского Посада рассказал, что также ушел в зону СВО добровольцем, получил ранение. После лечения в госпитале его направили на реабилитацию. Сейчас мужчина осваивает новую профессию в центре им. Мещерякова.

«До этого я был в другом реабилитационном центре — «Ясенках» под Подольском. И меня там спросили, не хочу ли получить какую-нибудь профессию? Я ответил согласием. Вот уже около месяца нахожусь в центре им. Мещерикова, учусь на соцработника. Кроме того, мы делаем кровоостанавливающие турникеты», — поделился Юрий.

Он уточнил, что ему нравится, как организовано обучение: все на высшем уровне, есть необходимые приборы, аппараты. А сотрудники центра прекрасно объясняют каждый нюанс, если что непонятно, то всегда можно спросить.

Обучение в центре специально адаптировано под бойцов СВО. Там они заново учатся ориентироваться в пространстве, пользоваться смартфоном со спецпрограммами озвучки, осваивают компьютер.

«Я проходил здесь курс в декабре, приезжал на три недели. В центре дают очень ценные навыки. Я вот первый раз трость в руки взял, когда приехал сюда, а сейчас уже легко сам могу ориентироваться, ходить, где угодно. Научился также пользоваться мобильным телефоном, а теперь осваиваю компьютер», — рассказал губернатору проходящий реабилитацию Вадим из Челябинска.

Широкий круг профессий

В центре можно освоить широкий круг профессий: плотник, столяр, эксперт по доступной среде, специалист по соцработе, мастер обработки цифровой информации, оператор контактного центра (участники первого курса работали на прямой линии российского президента). В феврале там запустили новую программу – массажист.

«Чтобы овладеть этой профессией, требуется три месяца. Ребята довольно-таки легко ее осваивают — уже с третьего занятия у них начинает получаться. Мы даем прежде всего базу, без которой никакие знания невозможно применить на практике», — пояснил преподаватель классического массажа Денис Фомин.

Курс реабилитации бесплатный. Он длится 30 дней. При необходимости его можно продлить и освоить дополнительные навыки.

«Сейчас идет уже четвертый заезд ребят, которые участвовали в специальной военной операции. Это 24 бойца и 6 сопровождающих — жены, матери. У нас заключено соглашение с фондом «Защитники Отечества», через который бойцы могут получить путевки к нам», — рассказала директор центра им. А.И. Мещерякова Галина Епифанова.

Он уточнила, что координаторы фонда во всех регионах РФ помогают участникам спецоперации оформить заявление на реабилитацию в центр. Там создано много мастерских, чтобы ребята могли освоить различные рабочие профессии и в дальнейшем работать на производствах. Это столярная, швейная, мастерская по плетению и изготовлению садовой мебели.

«Но и в домашних условиях благодаря приобретенным навыкам они имеют возможность делать какие-то вещи. Кроме того, предусмотрено дистанционное обучение, участники СВО могут получить такие специальности, как социальный работник, рабочий кол-центра, эксперт по доступной среде, предприниматель. Жены и матери могут пройти обучение по специальностям нутрициолога и семейной психологии», — добавила Епифанова.

Обучение на современном оборудовании

Центр рассчитан на 110 мест. Обучение проводится по 12 специальностям под руководством ведущих специалистов со всей страны — медиков, педагогов, мастеров. Здесь установлено современное оборудование, в том числе 3D-принтеры, тактильные дисплеи, электронные увеличители. Предусмотрена практика на предприятиях округа и на базе разных компаний, например, Сбера и «Билайна».

В партнерстве с ООО «Шанс» работает производственная линия жгутов ТБС (турникетов боевых специальных) для оказания первой помощи при ранении. Уже свыше 200 изделий, изготовленных здесь, отправлено в зону спецоперации. Руководит цехом Константин Харламов, который сам был участником боевых действий, в зоне СВО его тяжело ранили.

«Я из Люберец. В конце 2022 года отправился в зону СВО, а в начале 2023-го при штурме получил ранение. В Питере поставили протез. Затем я попал в реабилитационный центр «Ясенки», где мне оказали содействие в перепротезировании, а также получении специализации социального работника. Чуть позже предложили оказывать помощь с реабилитацией участникам СВО, помогать им интегрироваться в общество. Я считаю, что это чрезвычайно важно после того, как пройдена медицинская реабилитация», - сказал Харламов.

Он подчеркнул, что и дальше планирует работать в этом направлении.