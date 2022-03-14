РИАМО - 14 мар. Российское правительство утвердило максимальные размеры потребительских кредитов, по которым можно обращаться в банки для предоставления кредитных каникул, сообщает Газета.ru.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Для физических лиц данный лимит составляет 300 тыс. рублей, для ИП – 350 тыс. рублей, для кредитных карт – 100 тыс. рублей, для кредитов на машину – 700 тыс. рублей.

По ипотеке также есть свой максимум. Для российской столицы — 6 млн рублей, для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа — 4 млн рублей, остальных регионов РФ – 3 млн рублей.

Заемщики могут обратиться за предоставлением кредитных каникул до 30 сентября 2022 года, если их доход уменьшился на 30% по сравнению со средним доходом за прошлый год. Льготный период обслуживания кредита можно получить максимум на 6 месяцев, а сами «каникулы» распространяются на займы, которые выданы до 1 марта 2022 года.